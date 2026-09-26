Para Aruba, cada participación en un evento multideportivo representó una oportunidad para seguir creciendo. Santa Fe 2026 fue una más dentro de un año especialmente intenso para la delegación, que había afrontado previamente otras competencias internacionales y que llegó a la provincia con apenas 13 atletas.
Aruba en Santa Fe 2026: la pequeña isla del Caribe que desafía a los grandes del deporte
Jonathan Wever, jefe de Misión de Aruba, destacó el crecimiento deportivo de la isla y el valor de competir en Santa Fe. Con una delegación de 13 atletas, el país buscó aprovechar cada oportunidad para seguir creciendo y demostrar que también podía competir frente a las grandes potencias del continente.
Jonathan Wever, jefe de Misión de Aruba, explicó que el año había representado un desafío importante para el Comité Olímpico Arubano, pero también una posibilidad para que sus deportistas sumaran experiencia y buscaran nuevos resultados.
La preparación había comenzado con anticipación. Las federaciones trabajaron de manera conjunta y varios atletas realizaron bases de entrenamiento en otros países para llegar de la mejor manera posible a las distintas competencias. La planificación también contempló las características y necesidades de cada deportista.
“Era un desafío logístico grande en la parte administrativa, financiera y claramente lo técnico, pero hasta ahora había dado buenos resultados. Estábamos muy felices con lo que había hecho Aruba”, señaló Wever.
Una isla que también quería competir
El tamaño de la delegación no había impedido que Aruba llegara a Santa Fe con ambición. También había representantes en vela, donde buscaban buenos resultados durante las primeras jornadas de competencia.
Para Wever, ese crecimiento formaba parte de un proceso más amplio. Aruba había cerrado el último ciclo olímpico con 33 medallas, el mejor registro de su historia, en un país insular de alrededor de 110.000 habitantes.
Ese crecimiento también había comenzado a despertar nuevas vocaciones entre los más jóvenes. “Muchos atletas jóvenes han visto ese movimiento y ahora quieren ser parte de eso”, explicó.
Y dejó una frase que resumió la mirada con la que Aruba había llegado a competir a Santa Fe: “A pesar de que somos una isla, podemos competir contra los países grandes”.
Aprender también era parte del viaje
La particularidad de Santa Fe 2026, con competencias distribuidas en diferentes ciudades, había supuesto un desafío adicional para una delegación pequeña. Aruba tuvo atletas en Santa Fe y Rosario, mientras que el bowling se desarrolló en Buenos Aires.
Medallero
Eso obligó a repartir entre las distintas sedes al cuerpo técnico, el equipo médico, los responsables administrativos y el área de prensa. Para Wever, había sido una de las principales dificultades logísticas, aunque también permitió conocer diferentes ciudades y escenarios.
“Es muy bonito poder estar en diferentes sedes, diferentes ciudades de este bonito país de Argentina”, destacó.
La organización de los Juegos también le permitió observar desde cerca el esfuerzo que implicaba para una región recibir una competencia de esta magnitud. En ese sentido, valoró que Santa Fe y Argentina hubieran apostado por la realización de grandes eventos deportivos y consideró que ese camino mostraba el lugar que tenía el deporte en la región.
Para Aruba, la experiencia dejó una enseñanza que excedió los resultados. Cada viaje, cada competencia y cada encuentro con otros países contribuyó a ampliar las oportunidades de sus atletas y a mostrarles a los más jóvenes que, aun desde una pequeña isla del Caribe, también podían imaginarse compitiendo en los grandes escenarios deportivos.
La participación en Santa Fe 2026 se sumó así a un proceso de crecimiento construido desde las bases, con una delegación pequeña en cantidad, pero con la decisión de aprovechar cada oportunidad para seguir avanzando.