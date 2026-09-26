Juegos Suramericanos

Aruba en Santa Fe 2026: la pequeña isla del Caribe que desafía a los grandes del deporte

Jonathan Wever, jefe de Misión de Aruba, destacó el crecimiento deportivo de la isla y el valor de competir en Santa Fe. Con una delegación de 13 atletas, el país buscó aprovechar cada oportunidad para seguir creciendo y demostrar que también podía competir frente a las grandes potencias del continente.