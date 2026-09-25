Suramericanos 2026

Diana Bravo, la futbolista venezolana que brilló en Santa Fe con la mirada puesta en el Mundial

La joven fue protagonista del título de su selección y contó cómo el fútbol se convirtió desde chica en el camino que eligió para crecer como jugadora. Su papá, Luis, viajó para verla marcar su primer gol con la selección y acompañó desde afuera una conquista que ambos recordarán.