La delegación argentina vivió una jornada brillante en las aguas de la Costanera Este tras cosechar tres medallas de oro en las competencias de canotaje velocidad de los XIII Juegos Suramericanos en Santa Fe. Las consagraciones de Aramis Sánchez en C1 1000m, Agustín Vernice en K1 1000m y Brenda Rojas en K1 200m consolidaron el liderazgo albiceleste en la Pista Oficial de la Laguna Setúbal.
Tres medallas de oro más para Argentina en canotaje en los Juegos Suramericanos 2026
Aramis Sánchez, Agustín Vernice y Brenda Rojas brillaron en la pista de la Costanera Este y lideraron la fructífera cosecha de la delegación nacional en la Laguna Setúbal.
Aramis Sánchez y una consagración histórica en C1 1000m
El palista argentino Aramis Sánchez firmó una actuación inolvidable en la pista oficial de la Costanera Este durante la jornada de las finales de Canotaje Velocidad de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El deportista albiceleste conquistó la medalla de oro en la prueba de C1 1000m Masculino (Race 14) al detener el cronómetro en un tiempo total de 3:40.47.
Sánchez impuso condiciones desde el inicio de la regata. En el primer control de los 500 metros lideró la competencia con un tiempo parcial de 1:47.47 por delante del brasileño Filipe Vieira. En el tramo decisivo sostuvo su marcha firme con un parcial de 1:53.00, asegurando la cima del podio para el equipo argentino en medio de un marco festivo a orillas de la Laguna Setúbal.
El podio sudamericano lo completaron el brasileño Filipe Vieira, quien se adjudicó la presea de plata con una marca de 3:42.22 (+1.75), y el colombiano Daniel Pacheco, ganador del bronce al cruzar la meta en 3:44.59 (+4.12). Las restantes posiciones de la final correspondieron a Matías Jiménez de Chile (3:45.85), Jeremi Iglesia de Venezuela (3:46.12), Yoel Becerra de Uruguay (3:48.91), Cristhian Sola de Ecuador (3:57.17) y Wilian Figueroa de Perú (4:03.33).
La contundencia de Agustín Vernice en K1 1000m
La brillante jornada del equipo argentino continuó en la modalidad K1 1000m Masculino (Race 13), donde Agustín Vernice ratificó su jerarquía internacional y se alzó con la medalla de oro al dominar la regata de principio a fin con un tiempo de 3:19.75.
El olímpico argentino marcó un tiempo de 1:37.67 en los primeros 500 metros y cerró el tramo final con 1:42.08 para aventajar por más de cinco segundos a sus perseguidores directos. La medalla de plata quedó en manos del uruguayo Matías Otero con un tiempo de 3:24.80 (+5.05), mientras que el bronce lo obtuvo el chileno Sebastián Alveal con un registro de 3:27.84 (+8.09). Completaron el clasificador Felipe Folador de Brasil (3:31.56), Leocadio Pinto de Colombia (3:34.00), Santiago Ramos de Venezuela (3:34.58), Esteven Hidalgo de Perú (3:51.56) y Jhamil Cuba de Bolivia (4:12.07).
Brenda Rojas suma otra alegría en K1 200m femenino
A la contundente actuación masculina en los 1000 metros se sumó el gran festejo en la rama femenina. La palista argentina Brenda Rojas ratificó su excelente momento competitivo y se consagró campeona de la prueba de K1 200m femenino en los Juegos Suramericanos #SantaFe2026.
Rojas exhibió potencia y velocidad en la distancia corta para cruzar la línea de meta en la primera colocación, aportando una nueva presea dorada al medallero albiceleste y ratificando la hegemonía argentina en las aguas locales.
Las finales disputadas este viernes 25 de septiembre de 2026 consolidan el liderazgo del equipo argentino en las disciplinas náuticas de Santa Fe 2026. El caudal de medallas obtenido en la Costanera Este fortalece el posicionamiento de la delegación en la tabla general de los Juegos Suramericanos y entusiasma a los espectadores que acompañan cada jornada en la Laguna Setúbal. La actividad del canotaje velocidad continuará durante el fin de semana con las definiciones en K2, C2 y las restantes pruebas de velocidad.
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