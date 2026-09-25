La Costanera Este de Santa Fe vivió este jueves una jornada especial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El canotaje de velocidad tuvo doble celebración argentina en el K4 500 metros, con los equipos masculino y femenino en lo más alto del podio.
Rubén Rézola fue oro en Santa Fe junto al K4 argentino
El santafesino integró el equipo junto a Agustín Vernice, Vicente Vergaugen y Gonzalo Carreras que se quedó con el K4 500 metros masculino. Argentina también ganó la final femenina y completó una jornada dorada ante su público.
En la definición masculina, el santafesino Rubén Rézola compartió la embarcación con Agustín Vernice, Vicente Vergaugen y Gonzalo Carreras. El equipo argentino se quedó con la medalla de oro ante el acompañamiento del público local.
La medalla de plata fue para Uruguay, mientras que Chile completó el podio con el bronce.
Rézola, campeón en su ciudad
Para Rézola, la victoria tuvo un significado especial por el escenario en el que se produjo. El palista santafesino pudo disputar la definición ante el público de su ciudad y celebrar el título suramericano junto a sus compañeros.
El K4 argentino mostró solidez durante el recorrido y terminó en el primer lugar de una final que tuvo a Uruguay y Chile como escoltas.
Otro oro para Argentina
La jornada de canotaje de velocidad también tuvo una segunda celebración argentina. En el K4 500 metros femenino, la embarcación integrada por Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto consiguió la medalla de oro.
Colombia obtuvo la plata y Chile se quedó con el bronce.
De esta manera, Argentina completó el doblete en las dos finales de K4 500 metros disputadas en la Costanera Este, con el condimento especial de la victoria de Rézola ante el público santafesino.