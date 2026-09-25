#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Canotaje de velocidad

Rubén Rézola fue oro en Santa Fe junto al K4 argentino

El santafesino integró el equipo junto a Agustín Vernice, Vicente Vergaugen y Gonzalo Carreras que se quedó con el K4 500 metros masculino. Argentina también ganó la final femenina y completó una jornada dorada ante su público.

Equipo argentino de canotajeEquipo argentino de canotaje
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Costanera Este de Santa Fe vivió este jueves una jornada especial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El canotaje de velocidad tuvo doble celebración argentina en el K4 500 metros, con los equipos masculino y femenino en lo más alto del podio.

En la definición masculina, el santafesino Rubén Rézola compartió la embarcación con Agustín Vernice, Vicente Vergaugen y Gonzalo Carreras. El equipo argentino se quedó con la medalla de oro ante el acompañamiento del público local.

La medalla de plata fue para Uruguay, mientras que Chile completó el podio con el bronce.

El festejo del equipo masculino tras el oro.El festejo del equipo masculino tras el oro.

Rézola, campeón en su ciudad

Para Rézola, la victoria tuvo un significado especial por el escenario en el que se produjo. El palista santafesino pudo disputar la definición ante el público de su ciudad y celebrar el título suramericano junto a sus compañeros.

El K4 argentino mostró solidez durante el recorrido y terminó en el primer lugar de una final que tuvo a Uruguay y Chile como escoltas.

Otro oro para Argentina

La jornada de canotaje de velocidad también tuvo una segunda celebración argentina. En el K4 500 metros femenino, la embarcación integrada por Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto consiguió la medalla de oro.

El equipo femenino se quedó con el oro.El equipo femenino se quedó con el oro.

Colombia obtuvo la plata y Chile se quedó con el bronce.

De esta manera, Argentina completó el doblete en las dos finales de K4 500 metros disputadas en la Costanera Este, con el condimento especial de la victoria de Rézola ante el público santafesino.

12 - 26 de septiembre de 2026
Noticias
Agenda
Medallero
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Polideportivo
Juegos Odesur 2026
Santa Fe
Argentina

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro