Despedida del capitán argentino

Furor absoluto y bronca en las redes: se agotaron las entradas para la despedida de Lionel Messi en el Monumental

En menos de 60 minutos se vendieron la totalidad de las localidades para el cruce ante Benín. La caída de la plataforma de venta y las interminables esperas virtuales provocaron una ola de indignación entre los hinchas que se quedaron sin su ticket.