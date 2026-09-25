La fiebre por presenciar el último baile de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina desató un verdadero caos digital. Las localidades para el histórico cruce frente a Benín en Núñez volaron en menos de una hora, dejando a miles de fanáticos con las manos vacías y desatando un fuerte repudio en las redes sociales debido al colapso del sitio oficial de venta.
Furor absoluto y bronca en las redes: se agotaron las entradas para la despedida de Lionel Messi en el Monumental
En menos de 60 minutos se vendieron la totalidad de las localidades para el cruce ante Benín. La caída de la plataforma de venta y las interminables esperas virtuales provocaron una ola de indignación entre los hinchas que se quedaron sin su ticket.
El proceso comercial comenzó este jueves a las 18 a través del sitio Deportick. Desde el primer minuto, la demanda desbordó el sistema: al ingresar a la plataforma, la inmensa mayoría de los usuarios fue derivada a una fila virtual que marcaba una demora estimada superior a la hora. Pasadas las 19, la propia web confirmó el sold out definitivo colocando el cartel de "agotado" sobre la gráfica del encuentro.
La frustración no tardó en trasladarse a X (ex Twitter), donde miles de hinchas descargaron su bronca por las fallas en la plataforma. "Se intentó. Gracias Deportick por tan poco", ironizó una fanática. Otra usuaria lamentó haber faltado a sus clases universitarias solo para encontrarse con una pantalla congelada, mientras que varios compartieron la bronca de haber esperado más de 90 minutos para finalmente quedarse sin acceso a las boleterías virtuales.
Los valores para presenciar el último encuentro del astro rosarino con la Albiceleste partían desde los $90.000 hasta los $480.000. Tras el remate total de los tickets para el choque en Buenos Aires, en el portal únicamente quedan disponibles ubicaciones para los compromisos frente a Bolivia en Córdoba (30/09) y Burkina Faso en el Monumental (03/10).