El próximo domingo 27 de septiembre se llevará a cabo la tradicional Maratón Ciudad de Casilda, un evento que convoca a atletas profesionales, aficionados y familias en una fiesta de atletismo y comunidad. La misma ya cuenta con más de 300 inscriptos entre sus tres distancias: 5K, 10K y 21K.
Se viene una nueva edición de la maratón Ciudad de Casilda
Se trata de uno de los eventos deportivos más relevantes del año. La competencia ya cuenta con más de 300 inscriptos entre sus tres distancias: 5K, 10K y 21K.
La largada será en calle Casado, frente a la Plaza Casado de los Mástiles, mientras que la llegada estará ubicada sobre la misma calle, frente al Palacio Municipal.
El Palacio Municipal funcionará además como guardarropa para los participantes, mientras que los baños estarán disponibles en la Plaza de los Juegos.
Kit del corredor y servicios
Cada atleta inscripto recibirá su kit oficial, el cual incluye la remera recordatoria del evento, el número de identificación oficial (de uso obligatorio en el pecho), la medalla finisher al cruzar la meta y bebida deportiva para la hidratación. Además, el número de participante habilitará el acceso a sorteos al finalizar la jornada.
Puestos de hidratación y asistencia
Durante los distintos recorridos habrá puestos de hidratación y asistencia ubicados en puntos estratégicos del circuito:
Buenos Aires y Casado: agua, frutas y puesto sanitario.
Bv. Villada y Bv. 9 de julio: agua y puesto sanitario.
Monolito Carlos Zatuszek: agua.
9 de Julio y retome del recorrido de campo: agua y frutas.
Bv. Lisandro de la Torre y San Martín: agua.
La propuesta busca reunir a corredores de distintas edades (tanto en 10k como en 21k) estarán divididas en tramos de 5 años, desde los 15-19 años hasta la división de 75 años en adelante.