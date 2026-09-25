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Viernes templado y con cielo parcialmente nublado en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe tendrá este viernes una temperatura máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y sin lluvias previstas. El viento soplará del norte y rotará al noroeste durante la tarde.

. El viento soplará del norte y rotará al noroeste durante la tarde. Créditos : Pablo Aguirre. El viento soplará del norte y rotará al noroeste durante la tarde. Créditos : Pablo Aguirre
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La ciudad de Santa Fe tendrá este viernes una jornada templada y sin precipitaciones, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 28°C.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde estará algo nublado y por la noche se presentará despejado. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0% durante todo el día.

El informe del SMN indicó que a las 6 de este viernes la temperatura era de 17,5°C, con una humedad del 81%, presión atmosférica de 1004,5 hPa y viento del noreste a 15 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros.

clima transito Créditos : Fernando NicolaImagen ilustrativa Créditos : Fernando Nicola

Cómo estará el tiempo durante este viernes

La mañana comenzó con temperaturas agradables y cielo algo nublado. Según la previsión oficial, la temperatura llegará a unos 20°C durante las primeras horas y continuará en ascenso.

Durante la tarde se espera el momento de mayor temperatura de la jornada, con una máxima estimada de 28°C. El viento tendrá una intensidad de entre 13 y 22 km/h y predominará del noroeste.

Por la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 23°C. El viento rotará al este y tendrá una intensidad estimada de entre 7 y 12 km/h.

No se esperan lluvias ni tormentas para la ciudad de Santa Fe durante este viernes.

El sol salió a las 6:48 y se pondrá a las 19:01, de acuerdo con los datos del SHN.

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Pronóstico extendido

Sábado: se espera una jornada con una mínima de 13°C y una máxima de 27°C.

Domingo: las temperaturas subirán durante la mañana, con una mínima de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C.

Lunes: el comienzo de la semana tendrá temperaturas de entre 15°C y 25°C.

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