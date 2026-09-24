La ciudad de Santa Fe recibió nuevamente este jueves al Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con otra tarde y noche de éxito.
Así se vivió el Fan Fest de Santa Fe junto a Coty Hernández
A días del cierre de la segunda semana, la capital provincial volvió a disfrutar de una tarde y noche musical gratuita. También estuvieron Indios, La Previa Onda y Fiesta Polenta.
Los santafesinos llenaron como ya es costumbre el Parque del Sur y su Capiplaza con este espectáculo musical gratuito.
La jornada santafesina
El Parque del Sur santafesino comenzó la jornada musical desde las 14 con DJs y apariciones radiales intercaladas.
Desde las 19 horas llegó Indios, seguido por La Previa Onda. A las 20 horas Coty Hernández ocupó el escenario como el plato principal y jugando de local con la cumbia santafesina.
El cierre fue programado a las 21 con el turno de Fiesta Polenta.
Entrada gratuita con QR
El acceso a los Fan Fest es gratuito, previa gestión del QR. El código debe obtenerse previamente para cada jornada a través de entradas.santafe2026.ar.
Cómo fueron los otros Fan Fest
En Rosario, la jornada comenzó a las 10 con Circo Lumiere en CapiPlaza. Luego llegaron Tomate tu tiempo, DJ Calou Befu, Luana Noa, Tequila, Manu Piró y Resuena, además de charlas, entrevistas, premiaciones y DJs.
En Rafaela, la actividad se repartió entre el Microestadio y el Velódromo, con DJ Eli Sampa y DJ Gian Chiarelli durante buena parte de la tarde.
A las 18 se presentó Eme, mientras que a las 19 hubo DJ en el Microestadio. El cierre llegó a las 20 con 4to Tiempo, que puso el broche musical a la jornada.