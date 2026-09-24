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Así se vivió el Fan Fest de Santa Fe junto a Coty Hernández

A días del cierre de la segunda semana, la capital provincial volvió a disfrutar de una tarde y noche musical gratuita. También estuvieron Indios, La Previa Onda y Fiesta Polenta.

Coty Hernández cerró el Fan Fest de los JJSS2026 este jueves en Santa Fe.Coty Hernández cerró el Fan Fest de los JJSS2026 este jueves en Santa Fe.
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La ciudad de Santa Fe recibió nuevamente este jueves al Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con otra tarde y noche de éxito.

Coty Hernández cerró el Fan Fest de los JJSS2026 este jueves en Santa Fe.Coty Hernández cerró el Fan Fest de los JJSS2026 este jueves en Santa Fe.

Los santafesinos llenaron como ya es costumbre el Parque del Sur y su Capiplaza con este espectáculo musical gratuito.

La jornada santafesina

El Parque del Sur santafesino comenzó la jornada musical desde las 14 con DJs y apariciones radiales intercaladas.

Coty cerró el Fan Fest de la jornada 13 de los JJSS en Santa Fe.Coty cerró el Fan Fest de la jornada 13 de los JJSS en Santa Fe.

Desde las 19 horas llegó Indios, seguido por La Previa Onda. A las 20 horas Coty Hernández ocupó el escenario como el plato principal y jugando de local con la cumbia santafesina.

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El cierre fue programado a las 21 con el turno de Fiesta Polenta.

Entrada gratuita con QR

El acceso a los Fan Fest es gratuito, previa gestión del QR. El código debe obtenerse previamente para cada jornada a través de entradas.santafe2026.ar.

Cómo fueron los otros Fan Fest

En Rosario, la jornada comenzó a las 10 con Circo Lumiere en CapiPlaza. Luego llegaron Tomate tu tiempo, DJ Calou Befu, Luana Noa, Tequila, Manu Piró y Resuena, además de charlas, entrevistas, premiaciones y DJs.

En fotos: el Fan Fest de la jornada 13 de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

En fotos: el Fan Fest de la jornada 13 de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

En Rafaela, la actividad se repartió entre el Microestadio y el Velódromo, con DJ Eli Sampa y DJ Gian Chiarelli durante buena parte de la tarde.

A las 18 se presentó Eme, mientras que a las 19 hubo DJ en el Microestadio. El cierre llegó a las 20 con 4to Tiempo, que puso el broche musical a la jornada.

12 - 26 de septiembre de 2026
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