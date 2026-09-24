Una experiencia familiar que comenzó con dificultades en la escuela y continuó con la búsqueda de respuestas se transformó en una iniciativa abierta a toda la comunidad. El jueves 8 de octubre, a las 18, se realizará en Santa Fe la jornada “Por una detección temprana”, un encuentro de capacitación y concientización sobre dislexia y otras dificultades específicas del aprendizaje (DEA).
“Para detectar, primero necesitamos conocer”: una jornada en Santa Fe busca concientizar sobre la dislexia
El encuentro se realizará el jueves 8 de octubre, Día Internacional de la Dislexia. La propuesta nació a partir de la experiencia personal de una madre cuyos hijos fueron diagnosticados recientemente y reunirá a profesionales de la salud y la educación para hablar sobre detección temprana, acompañamiento y estrategias de aprendizaje.
La actividad tendrá lugar en un salón ubicado en Crespo 2770, y está destinada a familias, docentes, profesionales de la salud y de la educación y a todas aquellas personas interesadas en conocer más sobre estas dificultades. No se requieren conocimientos previos para participar.
La iniciativa es impulsada por EncontrArte – Espacio Cultural, junto a profesionales de distintas disciplinas, y surgió a partir de una experiencia personal de Mercedes Piyacreta, licenciada en Comunicación Social y madre de Santino, de 14 años, y Delfina, de 12, quienes recibieron sus diagnósticos de dislexia hace apenas unos meses.
“A partir de las dificultades escolares y emocionales que atravesaron mis hijos, comencé a investigar, estudiar y buscar herramientas para comprender cómo aprendían y poder acompañarlos mejor”, cuenta Piyacreta.
Ese recorrido la llevó a advertir la importancia de que las familias, las escuelas y la comunidad puedan reconocer algunas señales de alerta y sepan cuándo es necesario buscar orientación profesional.
“Ese recorrido me hizo tomar conciencia de la importancia de que familias, docentes y comunidad conozcan las señales e indicadores de las dificultades específicas del aprendizaje para poder buscar orientación profesional a tiempo”, explica.
¿Qué es la dislexia?
La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje que afecta principalmente la lectura y la escritura. La definición actual de la International Dyslexia Association la caracteriza por dificultades en la lectura de palabras y/o en la ortografía, que pueden manifestarse tanto en la precisión como en la velocidad de lectura. También pueden aparecer dificultades en la decodificación, es decir, en la capacidad de relacionar letras y sonidos para leer palabras.
En Argentina, la Ley 27.306 incluye a la dislexia dentro de las Dificultades Específicas del Aprendizaje y define a las DEA como alteraciones de base neurobiológica que pueden afectar procesos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo matemático. La normativa contempla expresamente la necesidad de favorecer su detección temprana y de generar estrategias educativas adecuadas para cada estudiante.
Esto significa que la dislexia no es simplemente “leer mal” ni una falta de esfuerzo o de interés por parte del alumno. Tampoco implica una menor capacidad intelectual. No es una enfermedad, sino una condición de la persona durante toda su vida. Por ende, las dificultades se concentran en determinadas habilidades vinculadas con el aprendizaje de la lectura y la escritura, y pueden presentarse con diferentes grados de intensidad. Y no solo ocurre en ámbitos académicos sino en todos los aspectos de su vida.
¿Qué dificultades puede generar en el aprendizaje?
Uno de los principales obstáculos aparece en la lectura de palabras. Un niño puede necesitar más tiempo para reconocerlas, confundir o alterar sonidos, tener dificultades para decodificar palabras nuevas o leer de manera poco fluida. La ortografía también puede representar un desafío y requerir un esfuerzo mayor.
Estas dificultades pueden tener consecuencias que van más allá del acto de leer. Cuando una persona necesita concentrar gran parte de su esfuerzo en descifrar las palabras, puede disponer de menos recursos para comprender un texto, incorporar información, tomar apuntes o expresar por escrito aquello que sabe. La International Dyslexia Association señala que, como consecuencia secundaria, pueden aparecer dificultades en la comprensión lectora y una menor experiencia de lectura, lo que puede repercutir posteriormente en el desarrollo del vocabulario, los conocimientos y la expresión escrita.
También pueden presentarse dificultades asociadas en aspectos como la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento o determinadas habilidades lingüísticas, aunque no todas las personas con dislexia presentan las mismas características. Por eso, la evaluación debe ser individual y realizada por profesionales capacitados.
La dislexia tampoco debe confundirse con otras DEA. Dentro de este conjunto pueden encontrarse dificultades que afectan principalmente la lectura, la escritura o las matemáticas. La discalculia, por ejemplo, se relaciona con el aprendizaje de las habilidades matemáticas, mientras que otras dificultades pueden comprometer la escritura y la expresión escrita. La normativa argentina reconoce esta diversidad y plantea la necesidad de un abordaje integral e interdisciplinario.
La importancia de detectar las señales
Uno de los objetivos centrales de la jornada será justamente hablar de aquellas señales que pueden aparecer durante el proceso de aprendizaje y que, observadas a tiempo, permiten orientar a las familias hacia una evaluación adecuada.
La detección temprana no significa etiquetar a un niño ante la primera dificultad ni realizar un diagnóstico a partir de una señal aislada. Se trata de prestar atención a dificultades que persisten y que interfieren con el aprendizaje, para que puedan ser evaluadas y acompañadas de manera adecuada.
La propia legislación argentina establece entre sus objetivos la detección temprana de las necesidades educativas vinculadas con las DEA, así como la capacitación docente y la implementación de adaptaciones que permitan garantizar el acceso al aprendizaje.
Para las familias, además, reconocer estas dificultades puede ayudar a comprender situaciones que muchas veces se interpretan de manera equivocada: el cansancio después de una tarea de lectura, la resistencia frente a actividades escolares, la necesidad de más tiempo para completar una consigna o la frustración ante actividades que para otros compañeros parecen sencillas.
Las DEA pueden tener un impacto emocional importante, pero ese impacto no significa que la dificultad de aprendizaje sea consecuencia de un problema emocional. Los materiales educativos oficiales argentinos remarcan precisamente esta diferencia: las DEA pueden repercutir en el desarrollo emocional, pero no son producto de un conflicto emocional.
Distintas miradas para un mismo desafío
Con el propósito de abordar la problemática desde diferentes perspectivas, la jornada contará con la participación de Mónica Aquino, licenciada en Psicopedagogía; Luciana Galán, licenciada en Terapia Ocupacional; Zujhari León, psicóloga; Javier y Federico Cuello, profesores de Inglés; y la propia Mercedes Piyacreta, licenciada en Comunicación Social.
La propuesta buscará poner en diálogo las miradas profesionales con las experiencias de las familias y generar un espacio para preguntas, intercambio y escucha. “Conocer, comprender, aprender a detectar y acompañar” es, en definitiva, el propósito planteado por los organizadores.
El comienzo de un proyecto más amplio
La jornada también será el punto de partida de Vuelos, Comunidad de Inclusión y Aprendizajes, un proyecto que se encuentra en desarrollo y que tendrá entre sus objetivos ofrecer apoyo escolar para chicos con dificultades específicas del aprendizaje y un programa de entrenamiento parental destinado a acompañar a sus familias.
La intención es que la actividad no quede solamente como una instancia de capacitación, sino que permita abrir una comunidad de acompañamiento alrededor de una problemática que muchas veces permanece invisible hasta que las dificultades escolares se hacen evidentes. “Porque para detectar, primero necesitamos conocer”, sintetizan desde la organización.