Inclusión

“Para detectar, primero necesitamos conocer”: una jornada en Santa Fe busca concientizar sobre la dislexia

El encuentro se realizará el jueves 8 de octubre, Día Internacional de la Dislexia. La propuesta nació a partir de la experiencia personal de una madre cuyos hijos fueron diagnosticados recientemente y reunirá a profesionales de la salud y la educación para hablar sobre detección temprana, acompañamiento y estrategias de aprendizaje.