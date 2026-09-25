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El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:45 / Vie. 25.09.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Desde el KM 118 a KM 120, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras.

Desde el KM 137 a KM 139, altura de Sauce Viejo - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras.

06:56 / Vie. 25.09.2026

Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe

Por las obras del nuevo puente y sus accesos, continúan los cambios en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Maciá, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina, el tránsito hacia Santa Fe utiliza la traza norte recientemente construida. La mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el acceso al Puente Carretero.

06:56 / Vie. 25.09.2026

RN A012

Permanece cortado el tránsito para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta 9. Hay desvíos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.

06:56 / Vie. 25.09.2026

RN 174 – Puente Rosario-Victoria

Continúan los trabajos sobre la calzada, a la altura del km 59,2. Las tareas se extenderán por aproximadamente un mes y medio. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras. Se recomienda reducir la velocidad y respetar la señalización.

06:40 / Vie. 25.09.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Por el momento, no se registran novedades en las condiciones de transitabilidad en las rutas y accesos del territorio provincial.

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