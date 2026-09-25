Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Autopista Santa Fe - Rosario
Desde el KM 118 a KM 120, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras.
Desde el KM 137 a KM 139, altura de Sauce Viejo - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Por las obras del nuevo puente y sus accesos, continúan los cambios en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, el tránsito hacia Santa Fe utiliza la traza norte recientemente construida. La mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el acceso al Puente Carretero.
RN A012
Permanece cortado el tránsito para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta 9. Hay desvíos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.
RN 174 – Puente Rosario-Victoria
Continúan los trabajos sobre la calzada, a la altura del km 59,2. Las tareas se extenderán por aproximadamente un mes y medio. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras. Se recomienda reducir la velocidad y respetar la señalización.