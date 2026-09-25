Dijo uno de sus autores

Plaza Italia: "El proyecto tiene un gran poder de síntesis y es una idea factible y contemporánea”

Uno de los arquitectos explicó que el proyecto en Santa Fe incorpora líneas de árboles para lograr más sombra, láminas de agua para mitigar el calor y un diseño sin barreras arquitectónicas. El concurso es "no vinculante" respecto de la contratación de la obra.