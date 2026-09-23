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Suspendieron el remo coastal y reprogramaron el canotaje por el viento

Las fuertes ráfagas obligaron a cancelar la jornada de remo coastal. El canotaje velocidad fue reprogramado para las 18, sujeto a las condiciones climáticas.

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La jornada de remo coastal prevista para este miércoles 23 de septiembre en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 fue suspendida debido a las fuertes ráfagas de viento.

La organización informó la decisión durante la tarde y dejó sin actividad a la disciplina, que tenía programadas nuevas competencias en la Laguna Setúbal.

La actividad se desarrolló con normalidad.El canotaje velocidad fue reprogramado para las 18, sujeto a las condiciones climáticas.

Sin remo coastal durante la jornada

El aviso oficial señaló que la suspensión respondió a las condiciones de viento registradas durante el día, que impedían desarrollar las pruebas previstas con normalidad.

El remo coastal tiene como escenario la Laguna Setúbal, donde se vienen disputando las competencias de esta modalidad durante los Juegos Suramericanos.

Suramericanos 2026: Remo en la laguna Setúbal. Fernando Nicola Las modificaciones afectaron el cronograma de este miércoles en los Juegos Suramericanos.. Fernando Nicola

Canotaje velocidad, reprogramado

La organización también comunicó cambios en el cronograma del canotaje velocidad. La actividad fue reprogramada para las 18 de este miércoles.

De todos modos, el nuevo horario quedó sujeto a las condiciones climáticas, por lo que su realización dependerá de la evolución del tiempo durante la tarde.

Por el momento, no se informó una nueva fecha para las pruebas suspendidas de remo coastal.

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