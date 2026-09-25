Otra presea dorada en la laguna Setúbal

Argentina brilló en el K2 500 mixto: oro para la dupla Rojas - Vernice

Brenda Rojas y Agustín Vernice se quedaron con el primer puesto en la novena regata de la jornada tras una sólida actuación en las aguas locales. Uruguay finalizó en la segunda posición y Brasil cerró en el cuarto lugar.