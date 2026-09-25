El canotaje argentino sumó un nuevo logro a su destacado desempeño en la Laguna Setúbal en los Juegos Suramericanos. En la novena regata de la jornada, la pareja conformada por Brenda Rojas y Agustín Vernice se impuso con autoridad en la final del K2 500 metros mixto, adjudicándose la medalla de oro ante el aliento del público local.
Argentina brilló en el K2 500 mixto: oro para la dupla Rojas - Vernice
Brenda Rojas y Agustín Vernice se quedaron con el primer puesto en la novena regata de la jornada tras una sólida actuación en las aguas locales. Uruguay finalizó en la segunda posición y Brasil cerró en el cuarto lugar.
La embarcación albiceleste detuvo el cronómetro en 1m 30s 21c, marca que les permitió marcar la diferencia en el tramo decisivo y cruzar la meta en el primer lugar. El segundo puesto y la medalla de plata quedaron en manos del binomio uruguayo integrado por Emilia Milich y Julián Cabrera, quienes registraron un tiempo de 1m 31s 73c.
Por su parte, la representación de Brasil, conformada por Vagner Suota y Ana Paula Vergutz, finalizó en la cuarta ubicación tras completar el recorrido en 1m 33s 09c, quedando fuera del podio en una prueba de alto nivel competitivo.