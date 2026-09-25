Juegos Suramericanos

Rézola se emocionó al hablar de su familia tras ganar el oro en Santa Fe: “Para mí es la gloria”

El santafesino, que comenzó con el canotaje desde muy chico en el Club El Quillá, consiguió la medalla dorada en el K4 500 metros. Después de varias postergaciones por las condiciones del viento, festejó en su ciudad junto a familiares y amigos.