La delegación argentina arrancó la jornada con una actuación sobresaliente en la Laguna Setúbal, sumando tres nuevas medallas a la cosecha nacional gracias a una brillante producción del canotaje de velocidad.
Mañana dorada para el canotaje argentino: dos oros y una plata en Santa Fe
Las duplas de Brenda Rojas - Magdalena Garro y Agustín Vernice - Gonzalo Carreras se subieron a lo más alto del podio en K2 500 metros, mientras que Aramís Sánchez aportó una presea plateada en la prueba de C1 500M.
En el cuadro femenino, la dupla conformada por Brenda Rojas y Magdalena Garro firmó una competencia impecable y se adjudicó la presea dorada en la prueba de K2 500 metros, imponiendo su ritmo desde la largada. El festejo albiceleste se duplicó minutos más tarde en la misma distancia, pero dentro de la rama masculina: Agustín Vernice y Gonzalo Carreras ratificaron su favoritismo, cruzaron la meta en el primer lugar y alcanzaron el máximo galardón.
La cosecha del equipo nacional en las aguas santafesinas se completó con la actuación de Aramís Sánchez. El palista tuvo una sólida presentación en la categoría C1 500 metros masculina, donde se quedó con el segundo puesto y se aseguró la medalla de plata, cerrando un inicio de mañana inmejorable para los deportistas locales.