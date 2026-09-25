Medallero histórico en la laguna Setúbal

Mañana dorada para el canotaje argentino: dos oros y una plata en Santa Fe

Las duplas de Brenda Rojas - Magdalena Garro y Agustín Vernice - Gonzalo Carreras se subieron a lo más alto del podio en K2 500 metros, mientras que Aramís Sánchez aportó una presea plateada en la prueba de C1 500M.