El camino del alto rendimiento deportivo raras veces sigue una línea recta. En el circuito de pádel de los Juegos Suramericanos, la historia de Juan Ignacio "Nacho" Artia, integrante de la selección uruguaya, destaca por su capacidad de reinventarse, combinar la formación académica con la docencia deportiva y abrazar la competencia internacional con una filosofía clara: el esfuerzo diario por encima de los resultados.
Dejó el tenis y encontró su lugar en el pádel: la historia de Nacho Artia
El jugador de la selección de Uruguay repasó su pasado en el tenis, el título universitario que decidió postergar por la docencia y la pasión de vestir la camiseta celeste en las grandes citas.
Como les sucede a muchos exponentes de esta disciplina, el primer contacto de Artia con los deportes de raqueta no fue en una cancha de paredes, sino en el polvo de ladrillo del tenis tradicional, un proyecto que encaró con exigencia profesional durante su adolescencia.
"Tengo un pasado tenístico en el cual lo practiqué muy de cerca hasta los 14 o 15 años, con una carga horaria importante y con un proyecto de profesionalismo que después no se logró cumplir. Por motivos de hobby y conocer gente, un día un amigo me llama y me dice: 'Che, Nacho, vamos a jugar un pádel, ¿te querés prender? Vos venís del tenis, por ahí te enganchas'. Y ahí comenzó todo", recordó el jugador charrúa.
Aquella invitación informal dio paso a una vocación más profunda: "En un momento, entre 2021 y 2022, empecé a entrenar este deporte, a tratar de perfeccionarme física y técnicamente, a competir más y mejor con gente a la que en ese momento no estaba ni al alcance de hacerle partido. De a poquito me fui dando cuenta de que con entrenamiento, constancia y sacrificio se puede lograr competir y hacerle frente. La humildad dentro y fuera de la cancha es fundamental”.
Título universitario, docencia y el equilibrio del deportista
Más allá de su rendimiento deportivo, la vida de Nacho Artia combina los libros de estudio con la rutina de entrenamiento y la enseñanza del deporte, una balanza en la que primó la pasión.
Medallero
"Me recibí de licenciado en Comunicación en el año 2021, con orientación organizacional o corporativa. Es mi estudio universitario y la verdad que disfruté mucho la carrera, me encanta, pero encontré un amor por el pádel que me llevó a no ejercer como comunicador, sino como docente de pádel. Es un poco el desafío diario de cómo equilibrar la balanza para cumplir con mi rutina de trabajo y poder entrenar", explicó.
Cuando la exigencia aumenta y viste la indumentaria de su país, el compromiso se potencia con viajes de preparación: "Hay veces que, cuando surgen este tipo de eventos, y más cuando es con la camiseta de Uruguay, balanceo un poco para el lado del entrenamiento. Suelo ir a entrenar a Buenos Aires”.
El sueño de competir y disfrutar
De cara a los desafíos presentes y futuros, el seleccionado uruguayo mantiene la esencia intacta y prioriza el disfrute por el juego antes que las presiones externas.
"Mi sueño es disfrutar desde adentro de la cancha lo más que pueda, en el nivel que pueda jugar y con el rival o el compañero que me toque. Siento que este deporte es hermoso y que lo voy a hacer por muchos años más", concluyó Artia sobre la pasión que hoy lo lleva a representar a Uruguay en el plano internacional.