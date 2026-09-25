Brenda Rojas volvió a demostrar su vigencia y calidad internacional al quedarse con la medalla de oro en la final del K1 500 metros femenino de canotaje. En una regata de alto nivel de exigencia, la deportista argentina ratificó su candidatura al título y celebró lo más alto del podio ante el marco del público local.
Brenda Rojas impuso su jerarquía y se consagró campeona en el K1 500 metros
La palista oriunda de San Pedro conquistó la presea dorada tras dominar la final con una marca de 1m 48s 66c. El podio lo completaron la brasileña Ana Paula Vergutz con la plata y la uruguaya Emilia Milich con el bronce.
La sampedrina (nacida el 15 de octubre de 1995) marcó el ritmo de la carrera desde los primeros metros y mantuvo un ritmo sólido que le permitió cruzar la línea de meta con un tiempo de 1m 48s 66c, sacando la ventaja necesaria para sellar el triunfo sin sobresaltos en el tramo decisivo.
El segundo puesto y la medalla de plata quedaron en manos de la brasileña Ana Paula Vergutz, quien registró una marca de 1m 49s 92c. Por su parte, la uruguaya Emilia Milich completó las ubicaciones de privilegio al quedarse con la presea de bronce tras finalizar la prueba con un tiempo de 1m 50s 41c.