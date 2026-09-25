Canotaje de velocidad en la Laguna Setúbal

Brenda Rojas impuso su jerarquía y se consagró campeona en el K1 500 metros

La palista oriunda de San Pedro conquistó la presea dorada tras dominar la final con una marca de 1m 48s 66c. El podio lo completaron la brasileña Ana Paula Vergutz con la plata y la uruguaya Emilia Milich con el bronce.