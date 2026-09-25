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Maximiliano Pullaro
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Tiro con arco en el Hipódromo de Rosario

Agónico bronce para Argentina: González y Nikolajuk ganaron en el shoot-off

La pareja albiceleste igualó en 153 puntos ante Venezuela y selló el tercer puesto en una emotiva definición flecha a flecha que terminó 19 a 18 en suelo rosarino.

La emoción de González y Nikolajuk tras el bronce.La emoción de González y Nikolajuk tras el bronce.
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En una jornada cargada de tensión y temple en el Hipódromo de Rosario, el tiro con arco argentino sumó una medalla de bronce inolvidable. La dupla integrada por la cordobesa María González (37 años) y el viedmense Iván Nikolajuk (25 años) se quedó con el tercer lugar del podio tras superar a Venezuela en una definición de infarto.

El duelo por la presea arrancó sumamente parejo y necesitó del máximo dramatismo para resolverse, ya que ambos equipos finalizaron el recorrido empatados en 153 puntos. Ante la paridad absoluta, la medalla debió entregarse mediante la instancia de shoot-off (desempate a una flecha por competidor).

En ese mano a mano decisivo, los arqueros argentinos mantuvieron la pulso firme y se impusieron por un ajustado 19 a 18, desatando el festejo de la delegación local y asegurando un lugar en el medallero tras una actuación memorable.

12 - 26 de septiembre de 2026
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