Argentina se quedó con las medallas de oro y bronce en 3000 metros con obstáculos femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Oro y bronce para Argentina en 3000 metros con obstáculos femenino
Belén Casetta se quedó con la prueba este viernes. El último escalón del podio lo ocupó Micaela Levaggi.
La carrera la ganó la argentina Belén Casetta, quien disputó durante un largo trayecto la punta junto a Micaela Levaggi hasta el momento de su caída. Levaggi se quedó con el bronce.
La prueba se realizó este viernes por la tarde en el CARD Centro de Alto Rendimiento Deportivo - Pedro Candioti de la ciudad de Santa Fe desde las 18:55 horas.
Los resultados
La competencia finalizó con la victoria y medalla de oro para la argentina Belen Casetta (dorsal 6), quien registró un tiempo de 9:35.44 y logró el récord de los juegos (SGR).
En segundo lugar y con la medalla de plata quedó la brasileña Tatiane Da Silva (dorsal 74) con una marca de 9:44.10 (+8.66), mientras que el podio lo completó la argentina Micaela Levaggi (dorsal 19) al llevarse el bronce con un tiempo de 9:49.63 (+14.19).
La cuarta posición fue para la peruana Veronica Huacasi (dorsal 252) con 9:56.39 (+20.95), seguida por su compatriota Luz Arias (dorsal 244) en quinto lugar con 10:04.61 (+29.17), y finalmente la uruguaya Antonella Bonomi (dorsal 268) cerró la prueba en el sexto puesto con un tiempo de 10:44.77 (+1:09.33); destacando que las atletas ubicadas del cuarto al sexto lugar lograron su mejor marca personal (PB).
Gran Suramericano de Levaggi
Micaela Levaggi había ganado previamente la medalla de oro en las pruebas de 1500 metros y 5000 metros llanos.