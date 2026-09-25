#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Juegos Suramericanos

Oro y bronce para Argentina en 3000 metros con obstáculos femenino

Belén Casetta se quedó con la prueba este viernes. El último escalón del podio lo ocupó Micaela Levaggi.

Belén Casetta y su triunfo en los 3000 metros con obstáculos. Crédito: Fernando NicolaBelén Casetta y su triunfo en los 3000 metros con obstáculos. Crédito: Fernando Nicola
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Argentina se quedó con las medallas de oro y bronce en 3000 metros con obstáculos femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Mirá tambiénTres medallas de oro más para Argentina en canotaje en los Juegos Suramericanos 2026

La carrera la ganó la argentina Belén Casetta, quien disputó durante un largo trayecto la punta junto a Micaela Levaggi hasta el momento de su caída. Levaggi se quedó con el bronce.

Belén Casetta y su triunfo en los 3000 metros con obstáculos. Crédito: Juegos SuramericanosBelén Casetta y su triunfo en los 3000 metros con obstáculos. Crédito: Fernando Nicola

La prueba se realizó este viernes por la tarde en el CARD Centro de Alto Rendimiento Deportivo - Pedro Candioti de la ciudad de Santa Fe desde las 18:55 horas.

Belén Casetta y su triunfo en los 3000 metros con obstáculos. Crédito: Juegos SuramericanosBelén Casetta y su triunfo en los 3000 metros con obstáculos. Crédito: Fernando Nicola

Los resultados

La competencia finalizó con la victoria y medalla de oro para la argentina Belen Casetta (dorsal 6), quien registró un tiempo de 9:35.44 y logró el récord de los juegos (SGR).

Mirá tambiénVictoria Vilchez y María Mosca hicieron historia con el pádel en los Juegos Suramericanos 2026

En segundo lugar y con la medalla de plata quedó la brasileña Tatiane Da Silva (dorsal 74) con una marca de 9:44.10 (+8.66), mientras que el podio lo completó la argentina Micaela Levaggi (dorsal 19) al llevarse el bronce con un tiempo de 9:49.63 (+14.19).

Belén Casetta y su triunfo en los 3000 metros con obstáculos. Crédito: Juegos SuramericanosBelén Casetta y su triunfo en los 3000 metros con obstáculos. Crédito: Fernando Nicola

La cuarta posición fue para la peruana Veronica Huacasi (dorsal 252) con 9:56.39 (+20.95), seguida por su compatriota Luz Arias (dorsal 244) en quinto lugar con 10:04.61 (+29.17), y finalmente la uruguaya Antonella Bonomi (dorsal 268) cerró la prueba en el sexto puesto con un tiempo de 10:44.77 (+1:09.33); destacando que las atletas ubicadas del cuarto al sexto lugar lograron su mejor marca personal (PB).

Gran Suramericano de Levaggi

Micaela Levaggi había ganado previamente la medalla de oro en las pruebas de 1500 metros y 5000 metros llanos.

Medallero

Tabla Oficial de Medallas
Juegos Suramericanos 2026
Sigue los resultados en vivo, agenda de competencias y medallistas por disciplina.
Ingresar
12 - 26 de septiembre de 2026
Noticias
Agenda
Medallero
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Atletismo
Polideportivo
Brasil
Juegos Odesur 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro