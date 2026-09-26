El canotaje argentino tendrá un reconocimiento especial en la Ceremonia de Clausura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Brenda Rojas y Aramís Sánchez Ayala fueron elegidos por el Comité Olímpico Argentino como abanderados de la delegación nacional para el acto que marcará el cierre del certamen continental.
Quiénes son los dos atletas que llevarán la bandera argentina en el cierre de los Suramericanos
Brenda Rojas y Aramís Sánchez Ayala fueron distinguidos por su destacada actuación en el canotaje y tendrán la responsabilidad de encabezar a la delegación nacional durante la ceremonia final.
La distinción llega después de una destacada participación de ambos palistas en las competencias disputadas sobre la Laguna Setúbal. Sus actuaciones les permitieron sumar medallas para Argentina y convertirse en dos de los nombres destacados del equipo nacional.
Cosecha dorada
La representante de San Pedro tuvo una actuación sobresaliente durante los Juegos. Rojas consiguió el oro en el K1 500 metros y volvió a subir a lo más alto del podio en el K1 200 metros femenino, luego de imponerse en ambas pruebas.
La palista también fue protagonista en las competencias por equipos. Junto a Magdalena Garro obtuvo la medalla de oro en el K2 500 metros femenino, mientras que volvió a celebrar en el K2 500 metros mixto, donde compitió junto a Agustín Vernice.
De esta manera, la atleta olímpica cerró su participación en Santa Fe 2026 con una importante cosecha de medallas doradas y recibió el reconocimiento de encabezar a la delegación argentina durante la ceremonia de cierre.
Actuación destacada
El otro abanderado será Aramís Sánchez Ayala, representante de Río Negro, quien tuvo una destacada participación en las pruebas de canoa.
El palista argentino consiguió la medalla de oro en C1 1000 metros masculino, tras imponerse en la competencia individual. Además, completó su participación con una medalla de plata en C1 500 metros, resultado que le permitió cerrar los Juegos con presencia en dos podios.
Medallero
Su actuación en las aguas santafesinas fue determinante para que también fuera elegido para llevar la bandera argentina en la Ceremonia de Clausura.
El canotaje
Las actuaciones de Rojas y Sánchez Ayala se inscribieron dentro de una participación destacada del canotaje argentino en Santa Fe 2026. Ambos formaron parte de una delegación que tuvo una presencia importante en las pruebas disputadas en la Laguna Setúbal.
Rojas y Sánchez Ayala tendrán ahora una responsabilidad diferente: encabezar a los atletas argentinos en la Ceremonia de Clausura y llevar la bandera nacional durante el último acto de los Juegos Suramericanos.
La elección de ambos palistas permitirá cerrar la competencia con dos de los deportistas que dejaron una marcada presencia en el medallero argentino durante las jornadas de canotaje.