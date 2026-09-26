Argentina obtuvo la medalla de plata en el waterpolo femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El seleccionado nacional perdió 12-5 ante Brasil en la final disputada en el Centro Acuático Provincial Invencible, pero cerró una destacada participación con el segundo puesto de la competencia.
Argentina ganó la medalla de plata en waterpolo femenino
El seleccionado argentino perdió 12-5 ante Brasil en la final disputada en Santa Fe. El equipo nacional cerró su participación con el segundo puesto.
El equipo brasileño tomó la iniciativa desde el comienzo, aunque el primer cuarto fue equilibrado. Leticia Belorio abrió el marcador mediante un penal y Julieta Auliel respondió por la misma vía para establecer el 1-1.
Las arqueras Isabela Mendes, por Brasil, y Lola Canales, por Argentina, tuvieron intervenciones importantes durante ese tramo. Ninguno de los dos equipos logró sacar diferencias y el primer período terminó igualado.
Brasil tomó distancia
El partido comenzó a inclinarse en el segundo cuarto. Jeniffer Cavalcante puso nuevamente en ventaja a Brasil y Kemily Leão amplió la diferencia con un penal. Belorio volvió a convertir desde los cinco metros y Diana Monteiro Abla marcó para establecer el 5-1.
Argentina encontró una respuesta antes del descanso, nuevamente a través de Auliel y desde el punto penal. De esta manera, el seleccionado nacional llegó al entretiempo con una desventaja de tres goles: 5-2.
Brasil mantuvo el control durante el tercer período. Auliel volvió a aparecer para Argentina con otro penal, pero el conjunto brasileño respondió rápidamente con un contraataque de Leão y dos conversiones de Samantha Rezende en situaciones de superioridad numérica.
El marcador quedó 7-3 al finalizar ese parcial y Brasil ingresó al último cuarto con una ventaja que le permitió afrontar los minutos finales con mayor margen.
La plata argentina
En el último período, Brasil terminó de asegurar la victoria y el título. Leão convirtió nuevamente de penal, mientras que Belorio aprovechó una situación de superioridad numérica.
Cavalcante marcó en dos oportunidades y llevó la diferencia hasta el 11-5. En los segundos finales, Karen De Miranda convirtió de contraataque para establecer el resultado definitivo: 12-5.
La eficacia en las situaciones de superioridad numérica fue uno de los aspectos determinantes de la final. Brasil convirtió tres de sus ocho oportunidades, mientras que Argentina solamente pudo aprovechar una de las ocho que tuvo a disposición.
Leão terminó como una de las principales goleadoras brasileñas, con tres tantos, mientras que Belorio aportó tres y Cavalcante sumó dos. La arquera Isabela Mendes también tuvo una actuación determinante y finalizó el encuentro con un 74% de efectividad en sus atajadas.
Más allá de la derrota en la definición, Argentina se aseguró la medalla de plata y quedó como subcampeona del waterpolo femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Brasil, en tanto, se quedó con la medalla de oro tras imponerse en la final.