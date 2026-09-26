El medallero es una de las imágenes más consultadas durante cualquier competencia internacional. A medida que avanzan las jornadas y se entregan nuevas preseas, los países y delegaciones modifican sus posiciones de acuerdo con los resultados obtenidos.
Cómo se ordena el medallero: por qué el oro define la posición de cada país
La clasificación de las grandes competencias deportivas sigue un criterio jerárquico: primero se cuentan los oros, luego las platas y finalmente los bronces.
Pero, ¿cómo se determina quién aparece primero? El criterio utilizado habitualmente en los grandes eventos deportivos establece una prioridad clara: la cantidad de medallas de oro es el principal parámetro para ordenar la clasificación.
Esto significa que no necesariamente el país que acumula más medallas en total ocupa el primer lugar. Una delegación puede tener una cantidad considerable de platas y bronces, pero quedar por debajo de otra que consiguió más títulos.
El oro, primero
La primera variable que se toma en cuenta es la cantidad de medallas doradas. Los países que suman más oros se ubican por encima de aquellos que tienen menos, independientemente de cuál sea el número total de preseas obtenidas.
Por ejemplo, una delegación que acumula cinco oros, dos platas y un bronce se ubicará por delante de otra que consiguió cuatro oros, diez platas y ocho bronces.
La explicación está en que el sistema no suma las medallas como si todas tuvieran el mismo valor dentro de la clasificación. La prioridad está puesta en los primeros puestos conseguidos en las distintas disciplinas y pruebas.
Este criterio permite que una medalla de oro tenga un peso determinante en la posición de una delegación. Por eso, una jornada con varias consagraciones puede generar un salto importante en el medallero, incluso si otros países tienen un número superior de preseas acumuladas.
Cómo se desempata
Cuando dos o más países tienen la misma cantidad de medallas de oro, entra en juego el segundo criterio: las medallas de plata.
En ese caso, la delegación que tenga más platas queda por encima de aquella que consiguió menos. Si el empate continúa tanto en oros como en platas, se compara la cantidad de bronces.
Por ejemplo, si dos países tienen cuatro medallas de oro, pero uno suma diez platas y el otro tres, el primero ocupará una posición superior. La cantidad de bronces solamente se utiliza si también existe igualdad en las medallas plateadas.
Finalmente, si dos delegaciones tienen exactamente la misma cantidad de oros, platas y bronces, el criterio puede ser el orden alfabético. En ese escenario, ambas mantienen la misma posición en términos deportivos y se utiliza el nombre del país para establecer el orden dentro de la tabla.
De esta manera, la clasificación responde a una estructura sencilla: oro, plata y bronce, en ese orden.
El sistema permite seguir la evolución de cada delegación durante una competencia y entender por qué una nueva medalla puede modificar su ubicación. En especial, una presea dorada puede resultar determinante para superar a un rival que hasta ese momento tenía más medallas en el acumulado general.
Por eso, al observar un medallero internacional, no alcanza con sumar todas las preseas. Para interpretar correctamente las posiciones hay que mirar primero la columna de oro. Luego, en caso de igualdad, se revisan las platas y los bronces.