#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Crecimiento

Que delegación fue la “sorpresa” en el medallero de los Suramericanos Santa Fe 2026

Perú cerró la competencia con 98 medallas, 24 más que en Asunción 2022, y subió del séptimo al sexto lugar del medallero general.

Stefano Peschiera ganó oro en vela.Stefano Peschiera ganó oro en vela.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Perú terminó los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una cifra que permite dimensionar su evolución: 98 medallas, 28 de oro, 31 de plata y 39 de bronce. Cuatro años atrás, en Asunción 2022, había conseguido 74 preseas y 19 títulos. El salto fue significativo y convirtió a la delegación peruana en una de las historias destacadas de la competencia.

El dato adquiere todavía más valor cuando se mira la clasificación general. En Paraguay, Perú había terminado en el séptimo puesto entre 15 delegaciones. En Santa Fe avanzó una posición y cerró sexto, detrás de Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela.

La diferencia entre ambas actuaciones no se explica solamente por la cantidad de medallas. Perú también mejoró de manera considerable su producción dorada: pasó de 19 oros a 28, un incremento de casi el 47%. En el total de preseas, el crecimiento fue de 74 a 98, es decir, 24 medallas más que en la edición anterior.

El salto peruano

La campaña santafesina mostró una delegación capaz de sumar en una variedad importante de disciplinas. El medallero peruano recibió aportes del tiro, levantamiento de pesas, natación, esgrima, remo, clavados, gimnasia artística, bochas, stand up paddle, squash y otras especialidades.

Uno de los deportes que volvió a darle protagonismo internacional fue el squash. Diego Elías, una de las principales figuras del equipo, consiguió el oro individual y luego integró el conjunto masculino que también se consagró campeón en Santa Fe. Alonso Escudero y Rafael Gálvez completaron el equipo que derrotó a Ecuador en la definición.

El tenis de mesa aportó plata para la delegación peruana.El tenis de mesa aportó plata para la delegación peruana.

El resultado tiene además una lectura que va más allá de una tabla. Perú no dependió de una única disciplina para construir su posición. La acumulación de podios en diferentes deportes permitió sostener a la delegación entre los seis primeros puestos durante el desarrollo de los Juegos.

En Asunción 2022, el Instituto Peruano del Deporte había registrado 19 medallas de oro, 18 de plata y 37 de bronce, para un total de 74. Aquella actuación le había permitido finalizar séptimo.

Cuatro años después, la fotografía cambió: 28 oros, 31 platas y 39 bronces. La cantidad de títulos aumentó en nueve y las medallas totales crecieron en 24.

Gerónimo Hamann y Pamela Noya ganaron la plata en remo costal.Gerónimo Hamann y Pamela Noya ganaron la plata en remo costal.

Una posición más

El salto peruano también puede observarse en relación con sus competidores directos. Santa Fe 2026 terminó con Perú sexto, mientras que Ecuador quedó octavo con 16 oros y 82 medallas. Uruguay fue séptimo con 17 títulos y 54 preseas.

La distancia con las delegaciones que dominaron la competencia fue considerable. Brasil encabezó el medallero con 121 oros y 311 medallas; Argentina terminó segunda con 81 doradas y 293 preseas; Colombia completó el podio con 69 oros y 192 medallas. Chile y Venezuela ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Mirá tambiénTerminaron los Suramericanos Santa Fe 2026: cómo quedó el medallero final

Pero la comparación que explica el caso peruano no está arriba de la tabla, sino en su propia evolución.

En Asunción había terminado séptimo. En Santa Fe terminó sexto. En Paraguay había conseguido 19 medallas de oro. En Argentina llegó a 28. Y de las 74 preseas de 2022 pasó a 98 en 2026.

El crecimiento también modifica su registro histórico. Antes de Santa Fe 2026, Perú acumulaba 897 medallas en la historia de los Juegos Suramericanos, con 209 oros, 289 platas y 399 bronces. La información oficial de Santa Fe 2026 lo ubicaba séptimo en esa clasificación histórica.

La edición santafesina dejó, entonces, un nuevo capítulo para el deporte peruano. No se trató de una irrupción en la pelea por el podio general, dominada por las grandes potencias regionales, sino de un crecimiento concreto respecto de su actuación anterior.

Veinticuatro medallas más, nueve oros adicionales y un puesto ganado en la clasificación general. Ese es el dato que dejó Perú en Santa Fe 2026 y que permite identificar a la delegación peruana como una de las grandes historias del medallero.

12 - 26 de septiembre de 2026
Noticias
Agenda
Medallero
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Juegos Odesur 2026
Perú

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro