A través de Aguas Santafesinas SA, el Gobierno provincial iniciará en los próximos días la segunda etapa de las obras de renovación y confiabilización de la infraestructura de agua potable y cloacas en distintos sectores de la ciudad capital.
Comienza la segunda etapa de renovación de la red de agua en Santa Fe: cómo serán los trabajos
Aguas Santafesinas SA. utiliza tecnologías innovadoras para el reemplazo de las cañerías de hierro. La intención: mejorar el servicio y el saneamiento. La intervención tendrá lugar primero en barrio Fomento 9 de Julio.
El plan de obras, que incluye cuatro frentes de trabajo, demanda una inversión provincial de más de $1.800 millones. Ahora, las obras se ejecutarán en el barrio Fomento 9 de Julio y abarcan la renovación de las viejas cañerías por nuevos conductos, con la aplicación de un tipo de tecnología de punta.
El sector que se intervendrá comprende los pasajes Rodríguez, Lassaga, Ingenieros, Mármol y Aldao. Para minimizar molestias se priorizó trabajar con la tecnología sin zanjas sobre pasajes angostos del barrio, en una extensión de más de 1.300 metros.
Además, junto a la renovación de las 220 conexiones domiciliarias involucradas en esta instancia, está incluida la instalación del medidor del servicio. "Durante el desarrollo de las tareas podrán registrarse interrupciones transitorias del suministro de agua potable en el sector", dijeron desde la prestataria.
Cómo es la metodología
En esta segunda etapa se aplicará la misma metodología que se usó en el macrocentro: "Se evita hacer zanjas a lo largo de cada cuadra: la tecnología se llama 'trenchless', y permite reemplazar las antiguas cañerías con menor intervención (roturas) sobre la vía pública", dijo a El Litoral el vocero de ASSA, Germán Nessier.
Por otro lado, también se aplica el "cracking": "Para la red de agua, en el medio del pozo de ataque y del pozo de fuga -es decir, al principio y al final de la cuadra-, se hacen pequeñas 'ventanas' (a modo de 'ramilletes') desde donde se ejecutan las correspondientes conexiones domiciliarias nuevas", precisó.
Se agrupan varias conexiones en una misma ventana, dependiendo de la cantidad de viviendas en la cuadra. Una vez que están hechas las conexiones, durante un día se hace el reemplazo de la vieja cañería de hierro fundido con la reinserción de un nuevo conducto de Polietileno de Alta Densidad (PEAD).
"Aquí, justamente se van insertando dentro del espacio que ocupaba la vieja cañería de hierro, la cual se va quebrando y rompiendo gracias a un expansor que funciona por un sistema de tracción hidráulica. Se va rompiendo el caño viejo y se inserta el nuevo conducto. No se rompe la calle", agregó Nessier.
Una vez hecho el tendido completo de una cuadra con el nuevo conducto, se ejecutan los empalmes de las conexiones domiciliarias. "Al final de la jornada y con estas tareas listas, se pone en servicio inmediatamente la nueva cañería. La afectación para los frentistas es sólo en el día que se hace la inserción", aclaró el vocero.
Al día siguiente se realiza una prueba hidráulica para verificar que todo el trabajo se hizo correctamente. "A partir de allí, queda finalizado ese frente de obra y simultáneamente se va avanzando en la cuadra siguiente con la misma metodología", adujo luego Nessier.
Externalidades positivas
Nessier enfatizó en que esta tecnología de punta implica "una mejora del nivel del servicio para los frentistas de Santa Fe capital; pero además, también genera otras externalidades positivas".
¿Por qué? "Porque permite asegurar que no va a ser necesario hacer futuras aperturas en las calzadas para reparaciones, ya que cada conducto es de un material continuo de acuerdo a la extensión de cada cuadra, de unos 100 metros, y donde no hay empalmes. Es un material mucho más moderno que el hierro fundido", explicó.
También redunda en una mejora del servicio en el área circundante, puesto que al evitarse pérdidas y al generarse un mayor nivel de conducción, hay un beneficio indirecto para otros usuarios.
Consultado sobre qué otros barrios se intervendrán luego de Fomento 9 de Julio, Nessier dijo que se irán anunciando paulatinamente y con antelación. "Hablamos de varios frentes de obras que se irán dando a conocer, y que están dentro del plan de renovación de redes".
Obras transformadoras
Estas obras se suman a las ya concretadas en el macrocentro desde 2025 a la actualidad. Esa primera etapa permitió la renovación de redes con la metodología sin zanjas en un amplio sector del macrocentro, donde se articuló con el municipio capitalino el ordenamiento del tránsito en sectores con mucho movimiento urbano.
En esa primera etapa se renovaron más de 12 kilómetros de cañerías de hierro centenarias que ocasionaban pérdidas y exigían intervenciones sobre la vía pública para su reparación. Las antiguas cañerías fueron reemplazadas por este nuevo conducto continuo, que es de un material de alta durabilidad.
Con todo, se renovaron más de 2.000 conexiones domiciliarias que beneficiaron en una población estimada en más de 30 mil vecinos, y que mejoraron el acceso al servicio, según informaron desde ASSA.
Esta metodología redundó en una mejora de las presiones del servicio, mejor rendimiento hidráulico de la red de distribución, reducción de pérdidas visibles y no visibles, menor necesidad de intervenciones en la vía pública y confiabilización de la operación integral del sistema.
“Todas estas obras reflejan la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de sostener un plan de inversión que moderniza la infraestructura sanitaria de la provincia", destacó Renata Ghilotti, presidenta de ASSA.
"Estamos incorporando tecnologías que nos permiten intervenir con menor impacto para los vecinos, mejorar la calidad del servicio y garantizar sistemas más eficientes y seguros. Cada obra forma parte de una planificación que prioriza la infraestructura como herramienta para mejorar la calidad de vida”, resaltó.