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Anses: quiénes cobran este viernes 25 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y beneficiarios de la Prestación por Desempleo continúan con el calendario de pagos de ANSES. Este viernes cobran quienes tienen documentos terminados en 6 y 7.

Cronograma de pagos de este viernes 25 de septiembre.Cronograma de pagos de este viernes 25 de septiembre.
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El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 25 de septiembre con el depósito de distintas prestaciones.

De acuerdo con el cronograma informado por el organismo, durante esta jornada cobran jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

En ambos casos, los titulares cuyos documentos terminan en 6 y 7 tienen previsto el pago para este viernes.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, los haberes incluyen el aumento por movilidad del 2,11% correspondiente al período.

Para una persona que puede necesitar sus pesos, la liquidez puede ser más importante que una diferencia pequeña de rendimiento.Durante esta jornada cobran jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Quiénes cobran jubilaciones y pensiones este viernes

Este viernes 25 de septiembre continúa el cronograma de pago de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo.

Según el calendario de ANSES, durante esta jornada cobran:

Documentos terminados en 6 y 7.

Los beneficiarios pueden consultar previamente la fecha y el medio de cobro para conocer dónde deben percibir el haber.

El organismo recordó que estas prestaciones incluyen el incremento por movilidad del 2,11%.

Prestación por Desempleo: quiénes cobran

También continúa este viernes el calendario correspondiente a la Prestación por Desempleo.

En este caso, ANSES estableció que cobran los titulares cuyos documentos concluyen en:

6 y 7.

La Prestación por Desempleo forma parte del cronograma de pagos que el organismo distribuye de acuerdo con la terminación del documento de cada beneficiario.

El organismo nacional continúa con el calendario de pagos de julio.Se puede consultar la fecha y el medio de cobro de ANSES

Cómo consultar la fecha y el medio de cobro de ANSES

Quienes necesiten confirmar cuándo y dónde cobran pueden realizar la consulta a través de distintos canales oficiales de ANSES.

1. Desde la página web de ANSES

Se puede ingresar a la opción Calendario de pagos del sitio oficial del organismo para consultar las fechas correspondientes a cada prestación.

2. Desde mi ANSES

Los titulares pueden ingresar a mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, deben seleccionar:

Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la aplicación mi ANSES

La consulta también puede realizarse desde la aplicación oficial mi ANSES.

Después de ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, hay que dirigirse a:

Mis datos → Mis fechas de cobro.

Mirá tambiénANSES: quiénes cobran este miércoles 23 de septiembre

4. A través de Atención Virtual

Otra alternativa es utilizar la Atención Virtual de ANSES, también con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma se debe seleccionar:

Iniciar atención → Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.

De esta manera, los beneficiarios pueden verificar la información correspondiente a su prestación antes de dirigirse al lugar de cobro.

El calendario de pagos de este viernes 25 de septiembre

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El cronograma informado por ANSES para esta jornada queda conformado de la siguiente manera:

Prestación DNI terminado en Día de cobro

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo 6 y 7 Viernes 25 de septiembre

Prestación por Desempleo 6 y 7 Viernes 25 de septiembre

Para evitar traslados innecesarios, ANSES recomienda consultar previamente la fecha y el medio de cobro a través de sus canales oficiales.

El calendario puede consultarse en el sitio oficial del organismo y también desde la aplicación mi ANSES.

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