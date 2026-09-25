El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 25 de septiembre con el depósito de distintas prestaciones.
Anses: quiénes cobran este viernes 25 de septiembre
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y beneficiarios de la Prestación por Desempleo continúan con el calendario de pagos de ANSES. Este viernes cobran quienes tienen documentos terminados en 6 y 7.
De acuerdo con el cronograma informado por el organismo, durante esta jornada cobran jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
En ambos casos, los titulares cuyos documentos terminan en 6 y 7 tienen previsto el pago para este viernes.
En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, los haberes incluyen el aumento por movilidad del 2,11% correspondiente al período.
Quiénes cobran jubilaciones y pensiones este viernes
Este viernes 25 de septiembre continúa el cronograma de pago de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo.
Según el calendario de ANSES, durante esta jornada cobran:
Documentos terminados en 6 y 7.
Los beneficiarios pueden consultar previamente la fecha y el medio de cobro para conocer dónde deben percibir el haber.
El organismo recordó que estas prestaciones incluyen el incremento por movilidad del 2,11%.
Prestación por Desempleo: quiénes cobran
También continúa este viernes el calendario correspondiente a la Prestación por Desempleo.
En este caso, ANSES estableció que cobran los titulares cuyos documentos concluyen en:
6 y 7.
La Prestación por Desempleo forma parte del cronograma de pagos que el organismo distribuye de acuerdo con la terminación del documento de cada beneficiario.
Cómo consultar la fecha y el medio de cobro de ANSES
Quienes necesiten confirmar cuándo y dónde cobran pueden realizar la consulta a través de distintos canales oficiales de ANSES.
1. Desde la página web de ANSES
Se puede ingresar a la opción Calendario de pagos del sitio oficial del organismo para consultar las fechas correspondientes a cada prestación.
2. Desde mi ANSES
Los titulares pueden ingresar a mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro, deben seleccionar:
Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.
3. Desde la aplicación mi ANSES
La consulta también puede realizarse desde la aplicación oficial mi ANSES.
Después de ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, hay que dirigirse a:
Mis datos → Mis fechas de cobro.
4. A través de Atención Virtual
Otra alternativa es utilizar la Atención Virtual de ANSES, también con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Dentro de la plataforma se debe seleccionar:
Iniciar atención → Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.
De esta manera, los beneficiarios pueden verificar la información correspondiente a su prestación antes de dirigirse al lugar de cobro.
El calendario de pagos de este viernes 25 de septiembre
El cronograma informado por ANSES para esta jornada queda conformado de la siguiente manera:
Prestación DNI terminado en Día de cobro
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo 6 y 7 Viernes 25 de septiembre
Prestación por Desempleo 6 y 7 Viernes 25 de septiembre
Para evitar traslados innecesarios, ANSES recomienda consultar previamente la fecha y el medio de cobro a través de sus canales oficiales.
El calendario puede consultarse en el sitio oficial del organismo y también desde la aplicación mi ANSES.