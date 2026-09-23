Cronograma de pagos

ANSES: quiénes cobran este miércoles 23 de septiembre

El calendario de pagos de ANSES continúa este miércoles con jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo. Todas las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,11%.