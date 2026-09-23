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ANSES: quiénes cobran este miércoles 23 de septiembre

El calendario de pagos de ANSES continúa este miércoles con jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo. Todas las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,11%.

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El calendario de pagos de ANSES continúa este miércoles 23 de septiembre con distintos grupos de beneficiarios. El cronograma incluye a titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, a quienes reciben la Asignación por Embarazo y a beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Según informó el organismo, todas las prestaciones contempladas en el cronograma cuentan con el aumento por movilidad del 2,11%.

Jubilaciones y pensiones: quiénes cobran este miércoles

Este miércoles 23 de septiembre continúa el calendario de pago para los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo.

En esta jornada corresponde cobrar a quienes tienen documentos terminados en:

DNI finalizados en 2 y 3.

Los beneficiarios pueden consultar de manera individual la fecha y el medio de cobro asignados a través de los canales oficiales de ANSES.

Para una persona que puede necesitar sus pesos, la liquidez puede ser más importante que una diferencia pequeña de rendimiento.Los beneficiarios pueden consultar de manera individual la fecha y el medio de cobro asignados

Asignación por Embarazo: quiénes cobran

También continúa el cronograma de la Asignación por Embarazo.

Este miércoles 23 de septiembre es el turno de las titulares cuyos documentos terminan en:

DNI finalizados en 9.

Con esta jornada, finaliza el calendario de pagos correspondiente a esta prestación.

Prestación por Desempleo

El cronograma de la Prestación por Desempleo también continúa este miércoles.

En este caso, corresponde el pago a los titulares cuyos documentos terminan en:

DNI finalizados en 2 y 3.

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta y el medio de cobro asignado antes de dirigirse a una entidad o utilizar el canal correspondiente.

Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del número de documento de cada beneficiario.Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del número de documento de cada beneficiario.

Cómo consultar la fecha y el medio de cobro de ANSES

ANSES dispone de distintas alternativas para que los beneficiarios puedan consultar cuándo cobran y dónde recibirán la prestación.

Desde el sitio web de ANSES

Una de las opciones es ingresar al Calendario de pagos de ANSES y consultar el cronograma correspondiente.

Calendario de pagos de ANSES

Desde mi ANSES

También se puede ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, hay que seleccionar:

Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.

Ingresar a mi ANSES

Desde la aplicación mi ANSES

Otra alternativa es utilizar la aplicación oficial mi ANSES.

Luego de ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se debe acceder a:

Mis datos → Mis fechas de cobro.

Aplicación mi ANSES

Atención Virtual

Mirá tambiénANSES: quiénes cobran este martes 22 de septiembre y cómo consultar la fecha de pago

ANSES también permite realizar la consulta mediante Atención Virtual, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Para hacerlo, se debe ingresar al servicio y seleccionar la opción Iniciar.

Atención Virtual de ANSES

Calendario de pagos de este miércoles 23 de septiembre

Prestación DNI terminados en

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo 2 y 3

Asignación por Embarazo 9

Prestación por Desempleo 2 y 3

Todos estos pagos forman parte del calendario informado por ANSES para septiembre y contemplan el aumento por movilidad del 2,11%.

Antes de realizar una consulta presencial, los beneficiarios pueden verificar la fecha y el medio de cobro mediante los canales digitales del organismo.

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