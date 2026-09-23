El calendario de pagos de ANSES continúa este miércoles 23 de septiembre con distintos grupos de beneficiarios. El cronograma incluye a titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, a quienes reciben la Asignación por Embarazo y a beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
ANSES: quiénes cobran este miércoles 23 de septiembre
El calendario de pagos de ANSES continúa este miércoles con jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo. Todas las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,11%.
Según informó el organismo, todas las prestaciones contempladas en el cronograma cuentan con el aumento por movilidad del 2,11%.
Jubilaciones y pensiones: quiénes cobran este miércoles
Este miércoles 23 de septiembre continúa el calendario de pago para los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo.
En esta jornada corresponde cobrar a quienes tienen documentos terminados en:
DNI finalizados en 2 y 3.
Los beneficiarios pueden consultar de manera individual la fecha y el medio de cobro asignados a través de los canales oficiales de ANSES.
Asignación por Embarazo: quiénes cobran
También continúa el cronograma de la Asignación por Embarazo.
Este miércoles 23 de septiembre es el turno de las titulares cuyos documentos terminan en:
DNI finalizados en 9.
Con esta jornada, finaliza el calendario de pagos correspondiente a esta prestación.
Prestación por Desempleo
El cronograma de la Prestación por Desempleo también continúa este miércoles.
En este caso, corresponde el pago a los titulares cuyos documentos terminan en:
DNI finalizados en 2 y 3.
Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta y el medio de cobro asignado antes de dirigirse a una entidad o utilizar el canal correspondiente.
Cómo consultar la fecha y el medio de cobro de ANSES
ANSES dispone de distintas alternativas para que los beneficiarios puedan consultar cuándo cobran y dónde recibirán la prestación.
Desde el sitio web de ANSES
Una de las opciones es ingresar al Calendario de pagos de ANSES y consultar el cronograma correspondiente.
Calendario de pagos de ANSES
Desde mi ANSES
También se puede ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro, hay que seleccionar:
Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.
Ingresar a mi ANSES
Desde la aplicación mi ANSES
Otra alternativa es utilizar la aplicación oficial mi ANSES.
Luego de ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se debe acceder a:
Mis datos → Mis fechas de cobro.
Aplicación mi ANSES
Atención Virtual
ANSES también permite realizar la consulta mediante Atención Virtual, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Para hacerlo, se debe ingresar al servicio y seleccionar la opción Iniciar.
Atención Virtual de ANSES
Calendario de pagos de este miércoles 23 de septiembre
Prestación DNI terminados en
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo 2 y 3
Asignación por Embarazo 9
Prestación por Desempleo 2 y 3
Todos estos pagos forman parte del calendario informado por ANSES para septiembre y contemplan el aumento por movilidad del 2,11%.
Antes de realizar una consulta presencial, los beneficiarios pueden verificar la fecha y el medio de cobro mediante los canales digitales del organismo.