La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 21 de septiembre con el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026. En esta jornada, el cronograma alcanza a distintos grupos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
ANSES: quiénes cobran este lunes 21 de septiembre y cuánto reciben
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo, y beneficiarias de la Asignación por Embarazo tienen pagos previstos para este lunes. Los depósitos se determinan según la terminación del DNI.
Los haberes previsionales de septiembre incorporan una actualización del 2,11%, mientras que continúa vigente un refuerzo de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados que cumplen con las condiciones establecidas.
Jubilados, pensionados y titulares de AUH
Este lunes tienen previsto el pago los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cuyos DNI terminan en 9. El depósito corresponde a los haberes de septiembre y, para quienes reúnen los requisitos, incluye el refuerzo extraordinario.
También cobran este lunes los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 9. Ambas prestaciones siguen un cronograma que avanza de acuerdo con la terminación del DNI.
En el caso de la Asignación por Embarazo, el pago de este lunes corresponde a las titulares cuyos DNI finalizan en 7.
Además, existen prestaciones que tienen períodos de cobro más extensos y que no se limitan a una terminación específica del documento.
Las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a trámites por nacimiento, adopción y matrimonio, tienen habilitado el cobro para todas las terminaciones de DNI. Para los trámites realizados durante la primera quincena, el período de pago se extiende del 9 de septiembre al 9 de octubre. Para aquellos correspondientes a la segunda quincena, el período comienza este lunes 21 de septiembre y se mantiene hasta el 9 de octubre.
Por otra parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) también se encuentran disponibles para todas las terminaciones de DNI dentro del período establecido por ANSES, que comenzó el 8 de septiembre.
Quienes necesiten consultar el detalle de su prestación pueden hacerlo a través de los canales oficiales del organismo y verificar allí la información correspondiente a su beneficio.
Cuánto cobran jubilados y beneficiarios de asignaciones en septiembre
La actualización de septiembre llevó la jubilación mínima a $428.633,20. Para quienes reúnen las condiciones para recibir el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanza los $498.633,20.
En el otro extremo, el haber máximo quedó establecido en $2.884.295,54 durante septiembre. El cronograma para quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo comienza el martes 22 de septiembre y también se organiza según la terminación del DNI.
En cuanto a las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza los $300.043,24 sin el refuerzo. Con el bono de $70.000, el monto llega a $370.043,24.
Para las madres de siete hijos o más que reciben la PNC correspondiente, el haber equivale al valor de la jubilación mínima: $428.633,20, que asciende a $498.633,20 cuando se suma el bono, siempre que corresponda.
En el caso de la AUH, el monto bruto establecido para septiembre es de $154.031 por cada hijo menor de 18 años. ANSES abona mensualmente el 80%, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante, de $30.806,20, queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
La AUH por hijo con discapacidad alcanza durante septiembre los $501.537 por hijo.
La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores que la AUH: un monto total de $154.031, con un pago mensual directo de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.
Para la Asignación Prenatal, el monto base es de $77.025 para familias cuyos ingresos llegan hasta $1.192.505. El importe disminuye en los tramos de ingresos superiores.
En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período correspondiente a la licencia.
Finalmente, la Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza los $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. Para quienes perciben la prestación por desempleo, los valores establecidos van desde $191.900 hasta $383.800, según las condiciones correspondientes.
De esta manera, quienes tengan un pago previsto para este lunes pueden consultar la acreditación según su prestación y la terminación del DNI, mientras que los restantes grupos deberán esperar las fechas establecidas en el calendario de septiembre.