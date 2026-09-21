Calendario de pagos

ANSES: quiénes cobran este lunes 21 de septiembre y cuánto reciben

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo, y beneficiarias de la Asignación por Embarazo tienen pagos previstos para este lunes. Los depósitos se determinan según la terminación del DNI.