La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continúa este jueves 17 de septiembre con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones y pensiones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo. Las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,11%.
ANSES: quiénes cobran este jueves 17 de septiembre y cuánto reciben
Quiénes cobran este jueves 17 de septiembre
Este jueves continúa el cronograma de pagos de ANSES para distintos grupos de beneficiarios. La fecha de cobro está determinada por la terminación del número de documento de cada titular.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Los titulares cuyos documentos finalicen en 7 cobran este jueves su haber correspondiente, junto con el bono de $70.000.
El calendario alcanza a quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos documentos terminen en 7 tienen su pago previsto para este jueves 17 de septiembre.
Asignación por Embarazo
En el caso de la Asignación por Embarazo, este jueves cobran los titulares cuyos documentos finalicen en 5.
Todos los pagos tienen el aumento por movilidad
Según informó ANSES, las prestaciones incluidas en el calendario de este jueves cuentan con un aumento del 2,11% por movilidad.
En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, además del monto correspondiente se suma el bono de $70.000 establecido para este grupo de beneficiarios.
La fecha de cobro depende de la prestación y de la terminación del DNI, por lo que ANSES recomienda consultar el cronograma correspondiente antes de concurrir al lugar de cobro.
Cómo consultar la fecha y el medio de cobro de ANSES
Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobrar a través de los canales oficiales del organismo.
1. Calendario de pagos de ANSES
Se puede consultar directamente el cronograma desde la opción Calendario de pagos del sitio oficial de ANSES.
Consultar el Calendario de pagos de ANSES
2. Desde mi ANSES
También es posible ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, se debe seleccionar Cobros y luego Consultar fecha y medio de cobro.
Ingresar a mi ANSES
3. A través de la aplicación mi ANSES
Quienes utilizan la aplicación oficial pueden ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego deben dirigirse a Mis datos y seleccionar Mis fechas de cobro.
Descargar o consultar la app mi ANSES
4. Atención Virtual
Otra alternativa es utilizar la Atención Virtual de ANSES. Para hacerlo, se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar Iniciar atención, luego Consultas rápidas y finalmente Cuándo y dónde cobro.
Ingresar a Atención Virtual de ANSES
El calendario de pagos de este jueves
De acuerdo con la información oficial difundida por ANSES, este jueves 17 de septiembre corresponde el pago a:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: DNI terminado en 7, con bono de $70.000.
Asignación Universal por Hijo: DNI terminado en 7.
Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 7.
Asignación por Embarazo: DNI terminado en 5.
Todos los pagos incluyen el aumento por movilidad del 2,11% correspondiente al período.