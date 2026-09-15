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ANSES: quiénes cobran el martes 15 de septiembre y cuánto reciben

El organismo previsional informó quiénes tienen acreditado el pago este martes. Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo reciben además el bono de $70.000. También continúa el cronograma para AUH, Asignación Familiar por Hijo, Embarazo y Prenatal.

Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del número de documento de cada beneficiario.Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del número de documento de cada beneficiario.
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ANSES informó que este martes 15 de septiembre continúa el calendario de pagos correspondiente a distintas prestaciones sociales y previsionales.

La jornada incluye el pago de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones contemplan el aumento por movilidad del 2,11%.

Además, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y tienen documentos terminados en 5 reciben junto con su prestación el bono extraordinario de $70.000.

Para una persona que puede necesitar sus pesos, la liquidez puede ser más importante que una diferencia pequeña de rendimiento.La jornada incluye el pago de jubilaciones y pensiones

Jubilados y pensionados: quiénes cobran el martes 15

Este martes es el turno de los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo cuyos documentos terminan en 5.

En estos casos, el pago incluye el haber correspondiente con el incremento establecido por movilidad y el bono de $70.000.

El aumento del 2,11% alcanza a las prestaciones incluidas en el cronograma de septiembre. De esta manera, quienes tengan asignada la fecha de cobro para este martes recibirán el monto actualizado que corresponde según su prestación.

Es importante recordar que el cronograma se organiza de acuerdo con la terminación del número de documento. Por eso, quienes no tengan DNI terminado en 5 deberán consultar las fechas correspondientes a los próximos días.

El calendario permite conocer no solamente cuándo se deposita la prestación, sino también el medio de cobro asignado a cada titular.

Billetes Créditos: Manuel FabatiaEl aumento del 2,11% alcanza a las prestaciones incluidas en el cronograma de septiembre. Créditos: Manuel Fabatia

AUH, Asignación Familiar, Embarazo y Prenatal

El cronograma de ANSES también contempla este martes el pago de diferentes asignaciones familiares.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 5 cobran este martes 15 de septiembre.

En el caso de la Asignación por Embarazo, corresponde el pago a las titulares cuyos documentos finalizan en 3.

Por otra parte, quienes reciben la Asignación por Prenatal y tienen documentos terminados en 6 y 7 también tienen fecha de cobro asignada para esta jornada.

Al igual que el resto de las prestaciones incluidas en el calendario, estos pagos cuentan con el aumento por movilidad del 2,11%.

Mirá tambiénCalendario de pagos Anses de agosto: todas las fechas para jubilados, AUH, pensiones y asignaciones

Cómo consultar la fecha y el medio de cobro

ANSES dispone de diferentes canales oficiales para que los beneficiarios puedan consultar cuándo cobran y dónde se realizará el pago.

Una de las opciones es ingresar al sitio oficial de ANSES y consultar el Calendario de pagos, donde se encuentra disponible el cronograma de las distintas prestaciones.

También es posible realizar la consulta a través de mi ANSES. Para ingresar, es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, se debe seleccionar la opción “Cobros” y luego ingresar en “Consultar fecha y medio de cobro”.

Otra alternativa es utilizar la aplicación mi ANSES. En este caso, después de ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se debe acceder a “Mis datos” y seleccionar “Mis fechas de cobro”.

Finalmente, la consulta también puede realizarse mediante Atención Virtual. Para utilizar este canal se requiere CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez iniciada la atención, hay que ingresar en “Consultas rápidas”.

Mirá tambiénQuiénes cobran este viernes 17 de julio de 2026 y cómo consultar la fecha y el lugar de pago

Quiénes cobran este martes 15 de septiembre

El calendario informado por ANSES para este martes queda conformado de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: documentos terminados en 5. Cobran el haber con el aumento del 2,11% y el bono de $70.000.

Asignación Universal por Hijo: documentos terminados en 5.

Asignación Familiar por Hijo: documentos terminados en 5.

Asignación por Embarazo: documentos terminados en 3.

Asignación por Prenatal: documentos terminados en 6 y 7.

Para quienes tengan dudas sobre su fecha particular, ANSES recomienda realizar la consulta a través de sus canales oficiales. Allí también pueden verificar el medio de cobro asignado y acceder a la información actualizada de cada prestación.

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