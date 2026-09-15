Calendario de pagos

ANSES: quiénes cobran el martes 15 de septiembre y cuánto reciben

El organismo previsional informó quiénes tienen acreditado el pago este martes. Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo reciben además el bono de $70.000. También continúa el cronograma para AUH, Asignación Familiar por Hijo, Embarazo y Prenatal.