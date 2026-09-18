ANSES informó que este viernes 18 de septiembre continúan los pagos de distintas prestaciones. Los haberes incluyen el aumento por movilidad del 2,11% y, en el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, corresponde además el bono de $70.000. Cómo consultar la fecha y el medio de cobro.
ANSES: quiénes cobran este viernes 18 de septiembre
Jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, titulares de la AUH, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo continúan con el calendario de pagos de septiembre. Quiénes cobran según la terminación del DNI.
ANSES: quiénes cobran este viernes 18 de septiembre
El calendario de pagos de ANSES continúa este viernes 18 de septiembre para distintos grupos de beneficiarios. La fecha de cobro depende de la prestación y de la terminación del documento.
Según informó el organismo, todas las prestaciones incluidas en el cronograma cuentan con el aumento por movilidad del 2,11%.
Este viernes corresponde el turno para los siguientes beneficiarios:
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo cuyos documentos terminan en 8 cobran este viernes.
Además del haber correspondiente, estos beneficiarios reciben el bono de $70.000.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 8 también tienen fecha de cobro este viernes 18 de septiembre.
Asignación por Embarazo
En el caso de la Asignación por Embarazo, este viernes cobran los titulares cuyos documentos terminan en 6.
¿Cómo consultar la fecha y el medio de cobro de ANSES?
Los beneficiarios pueden consultar cuándo y dónde cobrar a través de los canales oficiales de ANSES. Para hacerlo existen diferentes alternativas.
1. Calendario de pagos
Se puede consultar directamente el cronograma oficial de ANSES a través de la opción Calendario de pagos.
2. Mi ANSES
También es posible ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro, hay que seleccionar:
Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.
3. App mi ANSES
La consulta también puede realizarse desde la aplicación mi ANSES.
Luego de ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se debe acceder a:
Mis datos → Mis fechas de cobro.
4. Atención Virtual
Otra opción es utilizar la Atención Virtual de ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Dentro de la plataforma hay que seleccionar:
Iniciar atención → Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.
De esta manera, cada beneficiario puede verificar de forma oficial la fecha correspondiente y el medio por el cual recibirá el pago.
Calendario de pagos de este viernes
Para tener la información a mano:
Prestación Terminación de DNI
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo 8
Asignación Universal por Hijo 8
Asignación Familiar por Hijo 8
Asignación por Embarazo 6
En todos los casos, la fecha corresponde al calendario informado por ANSES para septiembre y las prestaciones contemplan el incremento por movilidad del 2,11%