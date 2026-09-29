El calendario de feriados vuelve a ser un dato clave para quienes quieren organizar una escapada, planificar actividades o simplemente saber cuándo habrá un nuevo día de descanso. El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre de 2026, una fecha que permitirá conformar un fin de semana largo de tres días junto al sábado 10 y el domingo 11.
Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos días faltan
El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre y permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días. Qué otras fechas quedan hasta diciembre y cuáles serán los próximos descansos de tres y cuatro días.
La fecha corresponde al Día del Respeto a la Diversidad Cultural y originalmente se encuentra dentro de los feriados nacionales trasladables establecidos por la Ley 27.399. La normativa vigente contempla que los feriados trasladables que caen sábado o domingo pueden ser llevados al lunes inmediato posterior o al viernes anterior, según lo determine la autoridad de aplicación.
Para quienes estén mirando el calendario desde este 29 de septiembre, faltan 13 días para el próximo feriado, que será el lunes 12 de octubre. De esta manera, el primer descanso extendido del último trimestre del año ya tiene fecha concreta.
El próximo feriado es el lunes 12 de octubre
El feriado del 12 de octubre conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y está incluido entre los feriados nacionales trasladables por la Ley 27.399.
En 2026, el calendario permite conformar un descanso de tres jornadas consecutivas:
Sábado 10 de octubre: fin de semana.
Domingo 11 de octubre: fin de semana.
Lunes 12 de octubre: feriado nacional.
Esto significa que no habrá que esperar hasta noviembre para encontrar un nuevo fin de semana largo: octubre comienza con uno de tres días.
El régimen de traslado cambió a partir del Decreto 614/2025. La norma establece que los feriados nacionales trasladables que coincidan con sábado o domingo pueden trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según la determinación de la autoridad de aplicación.
La propia información oficial sobre los feriados nacionales identifica al 12 de octubre como feriado trasladable.
Noviembre suma un feriado nacional por la llegada del papa León XIV
El calendario de feriados 2026 incorporó una fecha especial en noviembre. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La norma declaró de interés nacional la visita del pontífice y fijó el 9 de noviembre como feriado en todo el territorio argentino.
De esta manera, después del fin de semana largo de octubre habrá otro día de descanso en noviembre. El feriado del lunes 9 estará precedido por el sábado 7 y el domingo 8, por lo que también conformará un fin de semana largo de tres días.
El decreto también estableció otras dos fechas especiales durante la visita de León XIV, aunque no tendrán alcance nacional. El martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.
Para Santa Fe, por lo tanto, la fecha que corresponde marcar en el calendario es el lunes 9 de noviembre.
¿Cuántos días faltan?
Tomando como referencia el martes 29 de septiembre de 2026, quedan:
13 días para el lunes 12 de octubre.
El fin de semana largo comenzará el sábado 10 de octubre y terminará el lunes 12.
Para quienes trabajan de lunes a viernes, serán tres días consecutivos de descanso.
Qué feriados quedan después de octubre
Después del fin de semana largo de octubre, todavía quedan algunas fechas importantes en el calendario nacional antes de terminar 2026.
En noviembre, el lunes 9 será feriado nacional en todo el país con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina
Además, el calendario oficial establece el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, que es un feriado nacional trasladable. En 2026 la fecha original cae viernes y, por su carácter trasladable, debe contemplarse el régimen vigente para determinar su ubicación en el calendario. La página oficial de feriados lo incorpora dentro de las fechas trasladables.
Luego llega diciembre, que concentra varias de las últimas fechas de descanso del año.
El calendario oficial contempla un día no laborable con fines turísticos el lunes 7 de diciembre de 2026, establecido mediante la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete. La resolución fijó expresamente el 7 de diciembre como una de las tres fechas turísticas de 2026, junto con el 23 de marzo y el 10 de julio.
Al día siguiente, 8 de diciembre, se celebra el feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.
Por lo tanto, diciembre tendrá un período especialmente importante para quienes puedan aprovechar el día no laborable turístico.
Diciembre tendrá uno de los descansos más extensos
La combinación del lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con fines turísticos, y el martes 8 de diciembre, feriado nacional, permite proyectar un período de cuatro días consecutivos si se suman el sábado y domingo anteriores:
Sábado 5 de diciembre: fin de semana.
Domingo 6 de diciembre: fin de semana.
Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
Martes 8 de diciembre: feriado nacional.
La diferencia entre ambas fechas es importante. El 7 de diciembre no es un feriado nacional sino un día no laborable con fines turísticos, establecido por la autoridad nacional mediante la Resolución 164/2025.
La medida oficial fue publicada a fines de 2025 y fijó específicamente el lunes 7 de diciembre de 2026 como uno de los tres días no laborables destinados a promover la actividad turística.
El último feriado del año será Navidad
Después del descanso de diciembre todavía quedará una fecha importante: Navidad.
El 25 de diciembre es feriado nacional inamovible, de acuerdo con el régimen establecido por la Ley 27.399.
En 2026, el 25 de diciembre caerá viernes, por lo que quedará unido al sábado 26 y al domingo 27.
Así, el último tramo del año tendrá otro descanso de tres días:
Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad.
Sábado 26 de diciembre: fin de semana.
Domingo 27 de diciembre: fin de semana.
Será, además, el último feriado nacional de 2026.
El calendario de feriados que queda hasta fin de año
Para tener las fechas principales reunidas y poder organizar viajes, reuniones o actividades, el tramo final de 2026 queda de esta manera:
Octubre
Lunes 12: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
10, 11 y 12 de octubre: fin de semana largo de tres días.
Noviembre
9 de noviembre: visita oficial del papa León XIV a la Argentina
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, feriado nacional trasladable.
Diciembre
Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.
Martes 8: feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.
Viernes 25: feriado nacional por Navidad.
El calendario oficial también contempla los regímenes correspondientes a los feriados trasladables y a los días no laborables religiosos, que tienen características específicas.