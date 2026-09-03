De forma transitoria

Los bares y restaurantes de Santa Fe, en "modo Suramericanos": podrán abrir hasta más tarde

La intención es fomentar la recreación nocturna durante los juegos, “estirando” los horarios de cierre de locales nocturnos. Y aprovechar a la capital como polo gastronómico, dada la gran afluencia de público que se espera por el evento.