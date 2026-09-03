El Concejo de Santa Fe decidió suspender de forma excepcional y transitoria la vigencia de varios artículos de la ordenanza de Nocturnidad (N° 12.852), en lo relacionado a los horarios de cierre de bares, restaurantes y afines (con y sin música y vivo y baile) entre el 1° de septiembre y el 30 de septiembre de este año.
Los bares y restaurantes de Santa Fe, en "modo Suramericanos": podrán abrir hasta más tarde
La intención es fomentar la recreación nocturna durante los juegos, “estirando” los horarios de cierre de locales nocturnos. Y aprovechar a la capital como polo gastronómico, dada la gran afluencia de público que se espera por el evento.
Esto se resolvió con motivo de los XIII Juegos Suramericanos 2026, evento deportivo de trascendencia continental en el que la ciudad capital será una de las tres sedes, junto a Rosario y Rafaela. El acontecimiento se desarrollará del 12 al 26 de septiembre, y se aguarda una gran afluencia de público, tanto de provincias vecinas como de otros países.
Ante la llegada de miles de visitantes, “el sector gastronómico -bares y restaurantes- es un actor clave, esencial para la identidad cultural y la economía local, cuyas regulaciones actuales resultan limitantes ante una demanda social extraordinaria”, dice en los argumentos la norma sancionada, que fue impulsada por Julián Martínez (Interbloque “Unidos”).
Con todo, se decidió “suspender transitoriamente dicha norma para extender los horarios, equilibrando actividad económica y convivencia urbana. Además, se implementará una evaluación posterior para capitalizar la experiencia y optimizar futuras regulaciones locales”, agrega luego.
Más allá de esto último, este régimen especial (suspensión) de días y horarios de funcionamiento para los establecimientos gastronómicos tendrá “carácter excepcional y transitorio” por el plazo antes referido.
Cambios en horarios
En concreto, se suspendieron los artículos que versan sobre las categorías gastronómicas de bares, restaurantes y afines con y sin posibilidad de actividades complementarias de música en vivo y/o baile del público sin venta de entradas, con aforos de 100 y 250 personas, y de Espacios Culturales.
- En el caso de bares y restós que ofrecen sólo gastronomía (sin música en vivo ni baile), éstos locales podrán todos los días en cualquier horario. El uso de patios abiertos (espacio público) será de domingos a miércoles hasta las 2.30 horas del día siguiente, y jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados hasta las 4.30 horas (día siguiente).
- Los bares, restaurantes y afines con posibilidad de actividad complementaria de música en vivo y/o baile del público sin venta de entradas y con aforo máximo permitido de hasta 100 personas, se autorizó un nuevo horario de funcionamiento tanto para sus instalaciones cerradas como para el uso del espacio público.
- Respecto de sus instalaciones interiores cerradas, estos locales podrán abrir de domingos a miércoles hasta las 3.30 horas del día siguiente; y jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados hasta las 5 horas del día siguiente.
- En tanto que para el uso de patios abiertos y del espacio público, podrán abrir sus puertas de domingos a miércoles hasta la 2.30 horas del día siguiente; y jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados hasta las 4.30 horas del día siguiente.
- En el caso de bares, restós y afines con posibilidad de música en vivo y/o baile del público sin venta de entradas -aforo máximo permitido de hasta 250 personas-, el horario para el uso de instalaciones interiores será de domingos a miércoles hasta las 3.30 horas; y jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados hasta las 5.30 horas (día siguiente).
- Tales locales gastronómicos (más conocidos como pubs), podrán tener abiertos los patios abiertos y colocar mesas en el espacio público de domingos a miércoles, hasta las 2.30 horas del día siguiente; y jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados hasta las 4.30 horas del día siguiente.
- También se alargan los horarios nocturnos de cierre para la categoría de Espacios Culturales (con música en vivo, espectáculos, funciones, festivales, charlas debate, etcétera), con o sin actividad gastronómica complementaria.
El municipio, una vez concluido el período establecido excepcional de suspensión, podrá realizar un informe sobre “el impacto de las medidas establecidas (extensión de la nocturnidad en Santa Fe), para “evaluar sus ventajas y/o desventajas en materia económico-productiva”.
En el recinto
“Los Juegos Suramericanos son una gran oportunidad. La proyección económica que se espera para la ciudad de Santa Fe es de 60 millones de dólares, si consideramos aspectos vinculados a la movilidad urbana, hospedaje, gastronomía y todo el movimiento turístico que se generará alrededor del evento”, explicó Martínez.
Además, “no sólo posicionarán a la ciudad en el escenario deportivo internacional, sino que también representa una posibilidad de dinamizar la economía local, fortalecer el tejido productivo y proyectar una imagen moderna, abierta y hospitalaria hacia toda la región”, enfatizó sobre cierre el concejal radical.