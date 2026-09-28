Boletín Oficial

Feriados por la visita del papa León XIV: qué días serán en noviembre 2026

El Gobierno estableció tres jornadas de feriado vinculadas con la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, mientras que el martes 10 y el miércoles 11 regirán solamente en determinadas jurisdicciones.