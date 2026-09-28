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Feriados por la visita del papa León XIV: qué días serán en noviembre 2026

El Gobierno estableció tres jornadas de feriado vinculadas con la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, mientras que el martes 10 y el miércoles 11 regirán solamente en determinadas jurisdicciones.

Feriados por la visita del papa León XIV Créditos: REUTERS/Benoit TessierFeriados por la visita del papa León XIV Créditos: REUTERS/Benoit Tessier
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La visita oficial del papa León XIV a la Argentina ya tiene fechas y también un esquema de feriados dispuesto por el Gobierno nacional. Según el Decreto 1103/2026, publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial, el pontífice estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 y se establecieron jornadas no laborables con alcance territorial diferente según el día.

La medida fue adoptada, de acuerdo con los fundamentos del decreto, para facilitar la organización de las actividades previstas, los operativos de seguridad, la logística y el ordenamiento de la circulación durante la visita. El Gobierno señaló que habrá actividades de convocatoria significativa y desplazamientos asociados que tendrán incidencia en distintas jurisdicciones.

Pope Leo takes part in a celebration of Vespers at the Notre-Dame de Paris Cathedral in Paris as part of his four-day apostolic journey to France, September 25, 2026. REUTERS/Sarah MeyssonnierEl decreto establece tres feriados, aunque no todos tendrán alcance nacional. Créditos: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Cuándo serán los feriados por la visita del papa León XIV

El decreto establece tres feriados, aunque no todos tendrán alcance nacional.

El primer día será el lunes 9 de noviembre de 2026, que tendrá carácter de feriado nacional en todo el territorio argentino. Esto significa que la medida alcanzará a todo el país y también a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que se encuentren dentro del territorio.

El segundo será el martes 10 de noviembre de 2026. En este caso, el feriado tendrá un alcance territorial limitado: regirá exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, el miércoles 11 de noviembre de 2026 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, el calendario establecido por el Decreto 1103/2026 queda conformado de la siguiente manera:

Pope Leo looks on on the day of the weekly general audience in St. Peter's Square at the Vatican, September 23, 2026. REUTERS/Remo CasilliEl primer día será el lunes 9 de noviembre de 2026, que tendrá carácter de feriado nacional

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

La norma aclara que estos feriados responden específicamente a las necesidades de organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación relacionadas con la visita del papa León XIV.

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Por qué se establecieron estos feriados

El Gobierno fundamentó la decisión en las características de la visita oficial y en la cantidad de actividades previstas durante esos días.

Según el decreto, la visita de León XIV tendrá una duración comprendida entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 y contempla actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización. Además, se prevé una importante convocatoria de fieles y visitantes, tanto argentinos como extranjeros.

En ese contexto, el Ejecutivo consideró que los desplazamientos vinculados con las actividades del pontífice podrían superponerse con los movimientos habituales de una jornada laboral, educativa y comercial.

Por esa razón, el decreto señala que resulta necesario adoptar medidas especiales para facilitar los operativos de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación.

El alcance de cada feriado fue definido de acuerdo con las jurisdicciones directamente involucradas. Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires habían solicitado medidas de este tipo en función de las necesidades vinculadas con la visita.

La norma establece que el objetivo es permitir que las medidas puedan aplicarse de manera integral y coordinada en los territorios directamente afectados, sin extender los efectos de los feriados a otras jurisdicciones que no se encuentren alcanzadas por las circunstancias que motivan la decisión.

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Qué dice el decreto sobre la visita del Papa

Además de establecer los feriados, el Decreto 1103/2026 declara de interés nacional la visita oficial del papa León XIV a la Argentina y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con ella.

El texto también crea, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, una Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”.

El organismo tendrá como función planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para organizar y realizar la visita, así como aquellas obligaciones directamente derivadas de ella.

Entre sus objetivos se encuentran coordinar las acciones de la Administración Pública Nacional, planificar las actividades relacionadas con la visita y establecer prioridades y cronogramas. También deberá coordinar la intervención de las distintas jurisdicciones y organismos nacionales que sean necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades.

La unidad tendrá además funciones vinculadas con logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales, además de las contrataciones necesarias para la organización de la visita.

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Qué días habrá feriado

Para quienes necesiten organizar viajes, actividades laborales o trámites durante esos días, el esquema definido oficialmente es territorial y no se aplica de la misma manera en todas las provincias.

En Santa Fe, por ejemplo, el decreto establece un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, pero no dispone feriado provincial para el martes 10 ni para el miércoles 11, ya que esas dos jornadas fueron establecidas específicamente para Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, respectivamente.

Por lo tanto, de acuerdo exclusivamente con el Decreto 1103/2026 publicado en el Boletín Oficial, el único de los tres días que tendrá alcance nacional será el lunes 9 de noviembre de 2026.

El martes 10 será feriado solamente en Córdoba y CABA, mientras que el miércoles 11 lo será solamente en territorio bonaerense.

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