El papa León XIV recibió a una delegación oficial de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, integrada por su presidente provisional, Felipe Michlig y los senadores Alcides Calvo y Germán Giacomino.
El papa León XIV recibió a senadores de la Provincia de Santa Fe
El pontífice recibió a los senadores Felipe Michlig de San Cristóbal, Alcides Calvo de Castellanos y Germán Giacomino de Constitución, así como al embajador argentino ante El Vaticano, Luis Pablo María Beltramino.
Fue en el marco de "una intensa agenda institucional desarrollada en Roma y Ciudad del Vaticano", según se destacó desde el equipo de prensa del senador por San Cristóbal
La comitiva también estuvo integrada por el embajador argentino ante la Santa Sede Luis Pablo María Beltramino; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Fernando Brun; la subsecretaria administrativa del Senado Patricia Boni y el director general del bloque oficial Adrián Lucca.
"El encuentro protocolar fue propicio para que el senador Felipe Michlig traslade 'el saludo oficial del Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y del conjunto del pueblo santafesino' ".
Asimismo, los senadores le entregaron al Papa "una nota sobre la marcha y el trabajo institucional desarrollado en los últimos tiempos a nivel provincial", además de intercambiar breves conceptos "en torno a la realidad social en general".
En la oportunidad el papa León XIV transmitió a todos los santafesinos "un cálido saludo" y la "bendición papal", en un momento cargado de profunda espiritualidad, que reafirmó "los lazos de fe" de los asistentes con la máxima institución católica, destaca un parte el prensa.
Agrega que los senadores le agradecieron la misión que el Sumo Pontífice realizará a la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, que incluirá actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, al momento que le describieron las "crecientes expectativas" del pueblo argentino en espera de su visita papal.