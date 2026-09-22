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Comunicado oficial

Por la visita del Papa, el 9 de noviembre será feriado nacional en Argentina

Así lo confirmaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la secretaria de Presidencia, Karina Milei, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las diferentes jurisdicciones involucradas en la visita.

El papa León XIV visitará Argentina en noviembre.El papa León XIV visitará Argentina en noviembre.
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El Gobierno confirmó este martes que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional a raíz de la visita del papa León XIV a la Argentina, mientras que el 10 y 11 serán feriados también, pero solo en las ciudades que visitará, es decir, Córdoba y Luján.

Quiénes participaron del anuncio

Así lo confirmaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la secretaria de Presidencia, Karina Milei, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las diferentes jurisdicciones involucradas en la visita.

Foto: Juan FogliaAutoridades del gobierno nacional y la Iglesia católica mantuvieron una reunión. Foto: Juan Foglia

"Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas", explicó Monteoliva

Tensión con la Iglesia

La decisión se conoce el mismo día en que se desarrolló la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), evento en el que la Iglesia dejó en claro sus diferencias con la gestión de Javier Milei.

alejandra monteolivaLa ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La CEA había dado más temprano el martes una rueda de prensa sobre la visita que hará Papa León XIV a nuestro país a principios de noviembre y pidió “evitar» poner al Sumo Pontífice «en uno u otro lado de la grieta», mientras que admitió «hay temas en los que no hay coincidencias» con el Gobierno.

Mirá tambiénCómo ser voluntario de la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina

Participaron de la conferencia: el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo; el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; monseñor Jorge Eduardo Scheinig; y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.

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