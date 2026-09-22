El Gobierno confirmó este martes que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional a raíz de la visita del papa León XIV a la Argentina, mientras que el 10 y 11 serán feriados también, pero solo en las ciudades que visitará, es decir, Córdoba y Luján.
Por la visita del Papa, el 9 de noviembre será feriado nacional en Argentina
Así lo confirmaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la secretaria de Presidencia, Karina Milei, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las diferentes jurisdicciones involucradas en la visita.
Quiénes participaron del anuncio
Así lo confirmaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la secretaria de Presidencia, Karina Milei, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las diferentes jurisdicciones involucradas en la visita.
"Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas", explicó Monteoliva
Tensión con la Iglesia
La decisión se conoce el mismo día en que se desarrolló la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), evento en el que la Iglesia dejó en claro sus diferencias con la gestión de Javier Milei.
La CEA había dado más temprano el martes una rueda de prensa sobre la visita que hará Papa León XIV a nuestro país a principios de noviembre y pidió “evitar» poner al Sumo Pontífice «en uno u otro lado de la grieta», mientras que admitió «hay temas en los que no hay coincidencias» con el Gobierno.
Participaron de la conferencia: el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo; el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; monseñor Jorge Eduardo Scheinig; y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.