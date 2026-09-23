Jornada Social Santafesina 2026

“Magnífica Humanidad”: la Iglesia santafesina propone debatir el lugar de la persona frente al avance de la IA

El encuentro se realizará este sábado 26 de septiembre, de 9 a 14, en el Auditorio de ATE. Bajo el lema “Magnífica Humanidad: más allá del algoritmo”, reunirá a representantes sindicales, empresariales, políticos, educativos, sociales y comunitarios para discutir el futuro del trabajo, el bien común y la vida en comunidad.