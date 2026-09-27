En Lourdes

Papa León XIV habló contra la eutanasia durante su visita a Francia

El pontífice cuestionó la reciente ley francesa que habilita la ayuda médica para morir y sostuvo que la protección de la vida constituye la base de los demás derechos humanos. Lo hizo durante su viaje apostólico, en una misa ante unos 150.000 fieles en Lourdes.