El papa León XIV volvió a expresar su oposición a la eutanasia y al suicidio asistido durante su visita a Francia, donde este domingo presidió una misa en el santuario de Lourdes ante unos 150.000 fieles.
Papa León XIV habló contra la eutanasia durante su visita a Francia
El pontífice cuestionó la reciente ley francesa que habilita la ayuda médica para morir y sostuvo que la protección de la vida constituye la base de los demás derechos humanos. Lo hizo durante su viaje apostólico, en una misa ante unos 150.000 fieles en Lourdes.
El pontífice centró buena parte de su mensaje en la defensa de la vida y llamó a una “conversión” frente a distintas situaciones que, según planteó, afectan la dignidad humana. Su postura se conoce pocas semanas después de la aprobación en Francia de una ley sobre la llamada “ayuda a morir”.
El mensaje de León XIV sobre la eutanasia
Durante la celebración religiosa en Lourdes, León XIV insistió en una posición que la Iglesia Católica sostiene desde hace años respecto del final de la vida. El pontífice planteó que la vida humana debe ser protegida y defendida y cuestionó aquellas prácticas que permiten provocar deliberadamente la muerte con asistencia médica.
El mensaje se produjo en un contexto particular para Francia. En julio, el Parlamento francés aprobó una legislación que establece el derecho a la “ayuda a morir” bajo determinadas condiciones.
La medida incorporó al debate público la posibilidad de acceder a asistencia médica para poner fin a la vida en determinadas circunstancias y generó críticas dentro de la Iglesia Católica.
Durante su visita, León XIV vinculó la discusión sobre el final de la vida con una concepción más amplia de la dignidad humana.
En su intervención ante autoridades francesas, había sostenido que “la protección del derecho a la vida constituye el fundamento indispensable de todo otro derecho humano”, según consignó Clarín.
El pontífice también manifestó preocupación por el avance de determinadas aplicaciones de la ciencia y la tecnología cuando están vinculadas con objetivos económicos.
En ese contexto mencionó cuestiones como las manipulaciones genéticas, la gestación subrogada, el comercio de órganos y la posibilidad de organizar la propia muerte.
La posición expresada por León XIV se corresponde con la doctrina tradicional de la Iglesia Católica, que rechaza la eutanasia y el suicidio asistido y sostiene que la vida debe ser acompañada hasta su final natural.
El viaje a Francia constituye además una visita significativa para el nuevo pontífice. León XIV llegó al país el viernes 25 de septiembre para una gira de cuatro días que incluye actividades en París, Lourdes y Metz, con encuentros con autoridades políticas, representantes religiosos, jóvenes y víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia.
Una visita marcada por la defensa de la vida y los abusos en la Iglesia
Lourdes ocupó un lugar central en la agenda del Papa. El santuario, uno de los principales destinos de peregrinación católica, recibió este domingo a miles de personas que participaron de la misa celebrada por León XIV.
Durante la homilía, el pontífice habló sobre la conversión, el sufrimiento y la necesidad de acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles. También hizo referencia a los conflictos armados y pidió defender la paz frente a la expansión de la violencia.
Uno de los pasajes de su mensaje estuvo dirigido especialmente a las personas enfermas o con discapacidad que participaron de la celebración.
León XIV sostuvo que las dificultades físicas y el sufrimiento no disminuyen el valor de quienes los atraviesan y planteó que deben ser espacios de acompañamiento y respeto.
La elección de Lourdes como parte del recorrido también permitió al Papa desarrollar uno de los ejes centrales de su visita: la defensa de la vida en todas sus etapas.
El lema del viaje es “Para que el mundo tenga vida”, en una referencia directa al mensaje cristiano que el pontífice busca transmitir durante su primera visita oficial a Francia.
Pero el viaje también está atravesado por otro tema de relevancia para la Iglesia: los abusos sexuales cometidos por miembros del clero.
Este domingo, León XIV tiene previsto mantener un encuentro privado con víctimas de abusos en Lourdes. La reunión forma parte de una agenda que busca abordar las heridas provocadas por los casos denunciados durante las últimas décadas en Francia.
Un informe publicado en 2021 por una comisión independiente estimó que alrededor de 330.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales relacionados con la Iglesia francesa desde 1950, incluyendo casos atribuidos a sacerdotes y otros integrantes de instituciones religiosas.
El Papa también se reunió con obispos franceses y les pidió avanzar en el proceso de reconocimiento y reparación de las víctimas. En su homilía de Lourdes habló de las “heridas” y “transgresiones” cometidas dentro de la Iglesia, aunque sin referirse directamente a los abusos en ese momento.
La agenda de León XIV en Francia continuará este lunes en Metz, donde está previsto que aborde cuestiones vinculadas con la paz y Europa. De esta manera, su visita combina temas propios de la doctrina católica, como la defensa de la vida, con cuestiones sociales y políticas que forman parte de la agenda francesa y europea.
El mensaje sobre la eutanasia, sin embargo, quedó como uno de los principales ejes de su paso por el país, especialmente por producirse pocos meses después de la aprobación de la nueva legislación francesa sobre la ayuda a morir.