En el marco de su segundo día de actividades oficiales en territorio francés, el papa León XIV desplegó un itinerario de fuerte contenido social y espiritual en la capital. La agenda matutina del obispo de Roma comenzó con un paso por la Maison Bakhita, una institución eclesiástica abocada al acompañamiento de migrantes.
León XIV instó a promover la convivencia pacífica y lideró una histórica misa multitudinaria en París
Durante la segunda jornada de su visita apostólica por Francia, el pontífice recorrió un centro de asistencia a refugiados, se reunió con recién bautizados y celebró un masivo oficio religioso ante cerca de 700.000 fieles en las inmediaciones de la plaza de la Concordia.
En ese espacio, el pontífice compartió un momento con exiliados de Afganistán y Nigeria, desde donde abogó por salvaguardar la dignidad humana, construir puentes de paz y erradicar las dinámicas socioeconómicas que someten a las personas a nuevas formas de servidumbre.
Posteriormente, la máxima autoridad de la Iglesia Católica mantuvo un encuentro en el Instituto Católico de París con un grupo de fieles que recibieron recientemente el bautismo. Allí valoró el crecimiento de la comunidad creyente y alentó a los presentes a cuidar y nutrir la fe en los contextos contemporáneos.
El momento cúlmine de la jornada tuvo lugar durante la tarde, cuando el Papa recorrió la avenida de los Campos Elíseos a bordo del papamóvil. Su trayecto finalizó en la plaza de la Concordia, epicentro de una eucaristía masiva que congregó a aproximadamente 700.000 personas, extendiendo la concurrencia a lo largo de un corredor de tres kilómetros custodiado por un riguroso operativo de seguridad.
En su homilía, León XIV enfatizó el valor singular e irremplazable de cada individuo por encima de cualquier formalidad administrativa o burocrática, dirigiendo palabras de aliento a las familias y reconociendo el aporte de la juventud en la vida eclesial. La gira del Santo Padre por la nación europea continuará en las próximas etapas previstas en las localidades de Lourdes y Metz.