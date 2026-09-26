#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Agenda papal en suelo francés

León XIV instó a promover la convivencia pacífica y lideró una histórica misa multitudinaria en París

Durante la segunda jornada de su visita apostólica por Francia, el pontífice recorrió un centro de asistencia a refugiados, se reunió con recién bautizados y celebró un masivo oficio religioso ante cerca de 700.000 fieles en las inmediaciones de la plaza de la Concordia.

León XIV instó a promover la convivencia pacífica.León XIV instó a promover la convivencia pacífica.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En el marco de su segundo día de actividades oficiales en territorio francés, el papa León XIV desplegó un itinerario de fuerte contenido social y espiritual en la capital. La agenda matutina del obispo de Roma comenzó con un paso por la Maison Bakhita, una institución eclesiástica abocada al acompañamiento de migrantes.

El papa León y el presidente francés Emmanuel Macron Créditos: Vatican NewsEl papa León y el presidente francés Emmanuel Macron Créditos: Vatican News

En ese espacio, el pontífice compartió un momento con exiliados de Afganistán y Nigeria, desde donde abogó por salvaguardar la dignidad humana, construir puentes de paz y erradicar las dinámicas socioeconómicas que someten a las personas a nuevas formas de servidumbre.

El lema de esta edición está tomado de la encíclica Magnifica Humanitas, publicada por el papa León XIV el 15 de mayo pasado.El lema de esta edición está tomado de la encíclica Magnifica Humanitas, publicada por el papa León XIV el 15 de mayo pasado.

Posteriormente, la máxima autoridad de la Iglesia Católica mantuvo un encuentro en el Instituto Católico de París con un grupo de fieles que recibieron recientemente el bautismo. Allí valoró el crecimiento de la comunidad creyente y alentó a los presentes a cuidar y nutrir la fe en los contextos contemporáneos.

El momento cúlmine de la jornada tuvo lugar durante la tarde, cuando el Papa recorrió la avenida de los Campos Elíseos a bordo del papamóvil. Su trayecto finalizó en la plaza de la Concordia, epicentro de una eucaristía masiva que congregó a aproximadamente 700.000 personas, extendiendo la concurrencia a lo largo de un corredor de tres kilómetros custodiado por un riguroso operativo de seguridad.

papa León - XinhuaPapa León - Xinhua

En su homilía, León XIV enfatizó el valor singular e irremplazable de cada individuo por encima de cualquier formalidad administrativa o burocrática, dirigiendo palabras de aliento a las familias y reconociendo el aporte de la juventud en la vida eclesial. La gira del Santo Padre por la nación europea continuará en las próximas etapas previstas en las localidades de Lourdes y Metz.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
León XIV
Religión
Vaticano
Roma

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro