Agenda papal en suelo francés

León XIV instó a promover la convivencia pacífica y lideró una histórica misa multitudinaria en París

Durante la segunda jornada de su visita apostólica por Francia, el pontífice recorrió un centro de asistencia a refugiados, se reunió con recién bautizados y celebró un masivo oficio religioso ante cerca de 700.000 fieles en las inmediaciones de la plaza de la Concordia.