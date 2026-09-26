El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta presentada por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días, una iniciativa que también contemplaba retomar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
Trump le dijo que no a Irán: rechazó el plan para reabrir el estrecho de Ormuz
La propuesta contemplaba un cese de hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval y la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear, en medio de una creciente tensión regional.
La propuesta había sido transmitida a Washington a través de mediadores de Qatar, en el marco de los contactos diplomáticos desarrollados durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Según el plan presentado por Teherán, el cumplimiento de determinadas condiciones permitiría restablecer el tránsito por una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de hidrocarburos.
Trump confirmó ante periodistas que había rechazado la iniciativa. “Hicieron una propuesta, pero la rechacé”, afirmó el mandatario.
El plan que presentó Irán
El canciller iraní, Abás Araqchi, había explicado que Teherán había presentado a Estados Unidos un esquema de siete días. La iniciativa establecía una serie de condiciones para avanzar hacia la reapertura del estrecho y la reanudación de las conversaciones sobre el programa nuclear.
De acuerdo con la propuesta, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la suspensión de determinadas sanciones eran algunos de los puntos planteados por Teherán como parte del proceso.
Araqchi señaló que, si se cumplían las condiciones acordadas, el tránsito por Ormuz podría normalizarse dentro de una semana y posteriormente se retomarían las negociaciones bilaterales destinadas a alcanzar un acuerdo.
Los contactos habían incluido reuniones entre el canciller iraní y el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff. Qatar intervino como mediador en las comunicaciones entre ambos gobiernos.
Trump rechazó la iniciativa
El presidente estadounidense confirmó públicamente que no aceptó la propuesta iraní. Según reportes publicados este sábado, Washington comunicó a Teherán y a los mediadores que no tenía previsto levantar el bloqueo.
Trump sostuvo además que Irán busca alcanzar un acuerdo debido a la situación que atraviesa el país. El mandatario consideró que la propuesta presentada por Teherán no resultaba aceptable para Estados Unidos.
El rechazo se produjo mientras continúan los contactos indirectos entre ambos gobiernos, aunque persisten diferencias sobre las condiciones para poner fin al conflicto y retomar las negociaciones vinculadas al programa nuclear iraní.
Por qué el estrecho de Ormuz es clave
El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una de las rutas marítimas estratégicas para el transporte internacional de petróleo y otros productos energéticos.
La situación en esa zona se convirtió en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Teherán mantiene una posición de control sobre el paso marítimo, mientras Washington sostiene un bloqueo sobre los puertos iraníes.
Cualquier interrupción prolongada del tránsito por Ormuz puede afectar las cadenas internacionales de suministro energético y generar presión sobre los mercados de petróleo.
La propuesta iraní buscaba justamente avanzar hacia una reapertura del estrecho y, al mismo tiempo, recuperar el diálogo sobre el programa nuclear. Por ahora, el rechazo de Trump mantiene abiertas las diferencias entre Washington y Teherán y deja en suspenso el plan de siete días presentado por Irán.