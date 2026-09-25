Irán propuso a Estados Unidos un plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, estrecha la mano del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 25 de septiembre de 2026. Foto: REUTERS / Bing Guan.