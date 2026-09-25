Por razones de seguridad

Colombia formaliza la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán

La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella rige desde el 19 de septiembre y fue anunciada oficialmente esta semana. La Cancillería la fundamentó en cuestiones de seguridad nacional y hemisférica, derechos humanos, crimen transnacional y el programa nuclear iraní. La ruptura diplomática no alcanza a las relaciones consulares.