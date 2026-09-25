El temporal provocó lluvias récord, deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos y el colapso de diques en el este del archipiélago. Unos 11.000 hogares continúan sin electricidad y otros 2.600 permanecen sin agua potable.
Tifón Dujuan: asciende a 12 la cifra de muertos en Japón y continúan las tareas de rescate
El temporal provocó lluvias récord, deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos y el colapso de diques en el este del archipiélago. Unos 11.000 hogares continúan sin electricidad y otros 2.600 permanecen sin agua potable.
Las autoridades japonesas elevaron este viernes a 12 el número de personas fallecidas por el paso del tifón Dujuan, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate de tres desaparecidos.
El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, informó que el balance, actualizado hasta las 9 de la mañana del viernes hora local, también incluye un herido grave y 28 heridos leves.
Chiba y Kanagawa, entre las zonas más afectadas
Dujuan afectó al este de Japón entre el lunes y el martes, con lluvias de gran intensidad que provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos y daños en diques.
Las prefecturas de Chiba y Kanagawa, ambas próximas a Tokio, concentran buena parte de las víctimas y de los daños registrados. Días después del paso del fenómeno, los equipos de emergencia continúan trabajando en las áreas afectadas.
En Chiba, las inundaciones también afectaron zonas próximas al lago Inba, donde se registraron roturas de diques y anegamientos. Los equipos de rescate debieron intervenir en distintos puntos afectados por las inundaciones y los movimientos de tierra.
Miles de hogares siguen sin electricidad ni agua
El impacto del temporal todavía se refleja en los servicios esenciales. Según el Gobierno japonés, alrededor de 11.000 hogares, principalmente en Chiba, continúan con cortes de electricidad, mientras que otros 2.600 permanecen sin suministro de agua potable.
El transporte ferroviario también continúa afectado. Cinco líneas locales de la prefectura de Chiba mantienen suspendido su servicio, dificultando la movilidad en algunas de las zonas más afectadas.
Durante el momento de mayor intensidad del temporal, las autoridades habían emitido órdenes de evacuación para más de 1,9 millones de personas en seis prefecturas: Saitama, Ibaraki, Chiba, Tokio, Shizuoka y Kanagawa.
También hubo fuertes interrupciones en el transporte
El tifón provocó además importantes alteraciones en el transporte aéreo. Cerca de 500 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos tokiotas de Haneda y Narita durante el lunes.
El temporal también obligó a adelantar un día el cierre del Tokyo Game Show, una de las principales ferias de videojuegos de Asia, que se desarrollaba en Chiba.