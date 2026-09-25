Asia

Tifón Dujuan: asciende a 12 la cifra de muertos en Japón y continúan las tareas de rescate

El temporal provocó lluvias récord, deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos y el colapso de diques en el este del archipiélago. Unos 11.000 hogares continúan sin electricidad y otros 2.600 permanecen sin agua potable.