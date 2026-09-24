Periodistas de las cadenas CNN, MS NOW y Politico lograron entrar este jueves (24.09.2026) en la Casa Blanca para realizar su labor periodística, después de que el juez federal Timothy Kelly ordenara el restablecimiento inmediato de sus credenciales de acceso, que les habían sido confiscadas por orden de Donald Trump.
La Justicia otorgó acceso a la Casa Blanca a periodistas vetados por Trump
Pese a esta decisión, durante la mañana los profesionales de la prensa fueron impedidos de ingresar al recinto, lo que activó una nueva intervención judicial.
Pese a esta decisión, durante la mañana los profesionales de la prensa fueron impedidos de ingresar al recinto, lo que gatilló una nueva intervención del magistrado.
Durante la madrugada de este mismo jueves, Kelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, emitió una orden para restablecer el acceso a la Casa Blanca al considerar que el veto de Trump, quien acusó a los medios de divulgar "noticias falsas", se produjo sin el "debido proceso adecuado".
Sin embargo, los periodistas volvieron a ser impedidos de ingresar, por lo que el juez solicitó al Gobierno que explicara el incumplimiento de la orden antes de las 12.30 (16.30 GMT).
Una medida cautelar temporal
Finalmente, los profesionales volvieron a la Casa Blanca en virtud de una orden de emergencia con efecto temporal, que estará vigente hasta el próximo 8 de octubre o "hasta que el tribunal emita otra orden o hasta que caduque" la medida. Kelly afirmó que "tiene la intención de dictar sentencia con prontitud" sobre la solicitud de medida cautelar preliminar, lo que debería zanjar el asunto.
No hay riesgo para la seguridad nacional
El magistrado declaró que el gobierno debe establecer normas claras de conducta que justifiquen la revocación de una credencial de prensa, y calificó el criterio de información objetable descrito en las cartas que la Casa Blanca envió a los medios como "tan vago que resulta prácticamente ineficaz".
También dejó claro que no aceptaba el argumento del gobierno de que la información de los medios ponía en peligro la seguridad nacional.
"Este es un fallo contundente que reivindica la libertad de prensa, el debido proceso y el estado de derecho", declaró Theodore Boutrous Jr., abogado de los medios, en un comunicado enviado por correo electrónico. "Agradecemos enormemente la rápida actuación del tribunal".
Como medida de protesta, todas las grandes cadenas estadounidenses se negaron a transmitir en directo las actividades de Trump, que este jueves recibió al líder chino Xi Jinping.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) emitió un comunicado en defensa de la libertad de prensa y el derecho a informar, en el que condena "cualquier intento de restringir su capacidad de informar sobre el Gobierno".