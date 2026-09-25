El papa León XIV llegó este viernes a Francia para iniciar una visita de cuatro días que se extenderá hasta el lunes 28 de septiembre y tendrá actividades en París, Lourdes y Metz.
León XIV llegó a Francia: así será su visita de cuatro días por París, Lourdes y Metz
El pontífice inició este viernes una agenda que combinará encuentros políticos, actividades religiosas y reuniones con jóvenes y sobrevivientes de abusos. También abordará la inteligencia artificial, la eutanasia y el papel de Europa.
Se trata del primer viaje de un pontífice a Francia en 18 años, desde la visita de Benedicto XVI en 2008. El recorrido combinará compromisos institucionales, encuentros religiosos y actividades vinculadas con algunos de los principales debates actuales.
La llegada a París estuvo acompañada por un recibimiento especial. Según el programa difundido por el Vaticano, León XIV fue recibido en el aeropuerto de Orly y posteriormente se trasladó al Palacio del Elíseo, donde mantuvo un encuentro con el presidente Emmanuel Macron. Durante su estadía también tendrá reuniones con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.
Uno de los ejes de la visita será el mensaje sobre la dignidad humana frente a los cambios tecnológicos y sociales. En ese marco, el Papa visitará la sede de la Unesco, donde tiene previsto pronunciar un discurso. La agenda también incluye cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y sus efectos sobre la sociedad.
París: encuentros con Macron, la Unesco y una renovada Notre-Dame
La primera jornada concentra buena parte de las actividades institucionales. Después del encuentro con Macron, León XIV visitará la sede de la Unesco, organismo de Naciones Unidas dedicado a la educación, la ciencia y la cultura.
Allí está previsto que exponga su posición sobre los desafíos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial y la necesidad de poner en el centro a la persona.
La visita tiene además un componente simbólico en relación con la presencia de la Iglesia en Francia. El pontífice llegará a un país donde el catolicismo convive con una fuerte tradición de laicidad y donde la Iglesia perdió influencia en distintas discusiones sociales y políticas durante las últimas décadas.
Por la tarde, el Papa se trasladará a la catedral de Notre-Dame de París para participar de una celebración de vísperas y pronunciar una homilía ante obispos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas y seminaristas.
Será el primer pontífice que visite el templo desde su reapertura después del incendio de 2019, que provocó graves daños en uno de los principales símbolos arquitectónicos de Francia.
La jornada terminará en Saint-Denis, donde León XIV participará de una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France. Para acompañar su llegada, las campanas de iglesias de distintas partes del país sonarán durante siete minutos, una señal prevista por la organización para marcar el comienzo de la visita.
El sábado, antes de trasladarse a Lourdes, el Papa visitará la Maison Bakhita, un centro dedicado al acompañamiento y la integración social, y mantendrá un encuentro con integrantes de la Asamblea Sinodal Provincial, catecúmenos y personas recientemente bautizadas.
Más tarde, en la Place de la Concorde, celebrará una misa al aire libre. Para esa actividad se inscribieron alrededor de 600.000 personas, de acuerdo con los datos difundidos antes del viaje.
Lourdes y Metz: abusos, paz y el futuro de Europa
Después de París, el itinerario continuará en Lourdes, uno de los principales destinos de peregrinación del catolicismo. Allí León XIV tendrá encuentros con obispos franceses, celebrará una misa y participará de actividades religiosas en el santuario.
Uno de los momentos más sensibles del viaje tendrá lugar en esa ciudad: el Papa mantendrá una reunión privada con siete sobrevivientes de abusos sexuales cometidos en ámbitos vinculados con la Iglesia.
El encuentro se produce después de la publicación, en 2021, de un informe que estimó que unas 330.000 personas sufrieron abusos sexuales en Francia durante siete décadas por parte de miembros del clero, trabajadores de instituciones religiosas y laicos vinculados a la Iglesia.
El tema de los abusos constituye uno de los asuntos centrales de la visita debido al impacto que tuvo en la sociedad francesa y en la relación de la Iglesia con sus fieles. El encuentro con sobrevivientes forma parte de las actividades previstas por el Vaticano para la jornada del domingo.
La última etapa será en Metz, en el noreste de Francia. Allí el pontífice participará de un encuentro interreligioso y de una actividad denominada “A las raíces de Europa por la paz y la unidad”. También celebrará una misa en la catedral de Saint-Étienne antes de emprender el regreso a Roma.
De esta manera, el viaje combinará cuestiones religiosas con asuntos de alcance internacional. Además de la inteligencia artificial y los abusos sexuales dentro de la Iglesia, la agenda contempla reflexiones sobre la paz, la unidad europea y la situación del continente en el escenario internacional.
El Vaticano presentó oficialmente el viaje como una visita apostólica que se desarrollará entre el 25 y el 28 de septiembre.
Para León XIV, será también una oportunidad para establecer contacto directo con distintos sectores de la sociedad francesa durante uno de sus primeros grandes viajes internacionales como pontífice.
La agenda, distribuida entre París, Lourdes y Metz, incluye encuentros con autoridades, jóvenes, representantes religiosos, organizaciones internacionales y personas afectadas por situaciones de vulnerabilidad.