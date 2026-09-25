Bajo licencia de Estados Unidos

Zelenski afirma que Trump dio luz verde a la fabricación de misiles Patriot en Ucrania

El presidente ucraniano afirmó que Donald Trump tomó la decisión definitiva de otorgar a Kiev las licencias para fabricar interceptores de los sistemas de defensa Patriot. Sin embargo, días atrás el Departamento de Estado había señalado que la cuestión todavía estaba en negociación.