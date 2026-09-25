El presidente ucraniano afirmó que Donald Trump tomó la decisión definitiva de otorgar a Kiev las licencias para fabricar interceptores de los sistemas de defensa Patriot. Sin embargo, días atrás el Departamento de Estado había señalado que la cuestión todavía estaba en negociación.
Zelenski afirma que Trump dio luz verde a la fabricación de misiles Patriot en Ucrania
El presidente ucraniano afirmó que Donald Trump tomó la decisión definitiva de otorgar a Kiev las licencias para fabricar interceptores de los sistemas de defensa Patriot. Sin embargo, días atrás el Departamento de Estado había señalado que la cuestión todavía estaba en negociación.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este viernes que Estados Unidos otorgará a su país las licencias necesarias para fabricar en territorio ucraniano misiles interceptores destinados a los sistemas de defensa aérea Patriot.
Según el mandatario, la decisión fue confirmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante el encuentro que ambos mantuvieron el martes 22 de septiembre en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“En nuestro último encuentro, el presidente Trump me confirmó que había tomado una decisión definitiva. Ucrania recibirá licencias para fabricar misiles Patriot”, afirmó Zelenski en un mensaje dirigido a periodistas.
Una autorización que todavía genera interrogantes
El anuncio de Zelenski llega después de varias semanas de declaraciones contradictorias sobre el futuro de la iniciativa.
El propio Trump había anunciado en julio que Estados Unidos permitiría a Ucrania fabricar misiles Patriot bajo licencia. Sin embargo, posteriormente aclaró que el asunto todavía estaba siendo analizado y planteó reparos sobre la transferencia de una tecnología considerada estratégica.
El 23 de septiembre, un representante del Departamento de Estado estadounidense confirmó a DW que Washington todavía no había adoptado una decisión definitiva sobre la licencia y que las conversaciones continuaban.
Por ese motivo, el anuncio realizado ahora por Zelenski deberá contrastarse con una confirmación formal de las autoridades estadounidenses.
Un proyecto de largo plazo
La eventual fabricación de los interceptores en Ucrania no implicaría una disponibilidad inmediata de los misiles.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había señalado a comienzos de septiembre que incluso si se concediera la licencia, ampliar la capacidad de producción llevaría varios años debido a la complejidad de este tipo de armamento.
El propio Zelenski había estimado tras su reunión con Trump que el proyecto podría comenzar a desarrollarse dentro de uno o un año y medio, aunque lo presentó como una iniciativa orientada al mediano y largo plazo.
Los Patriot, una pieza central de la defensa aérea ucraniana
Los sistemas Patriot son utilizados por Ucrania para reforzar su defensa frente a ataques aéreos rusos y, particularmente, ante amenazas de misiles balísticos.
Kiev viene reclamando desde hace meses un mayor suministro de interceptores y la posibilidad de producirlos localmente. La fabricación bajo licencia permitiría reducir, a largo plazo, la dependencia de las entregas procedentes de Estados Unidos y otros países aliados.
El anuncio se produce además en un contexto en el que Ucrania continúa negociando nuevos suministros de interceptores. El jueves 24 de septiembre, Zelenski informó que su país había alcanzado un acuerdo para recibir un nuevo paquete de misiles para los sistemas Patriot, aunque no precisó qué país proporcionará ese material.
Por ahora, la cuestión central es si la declaración de Zelenski se traducirá en una autorización formal de Washington y cuáles serán las condiciones, alcance y plazos para una eventual producción de misiles Patriot en territorio ucraniano.