Presión diplomática

El Consejo Europeo reclama a Irán garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, reclamó al mandatario iraní Masoud Pezeshkian restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y poner fin a los ataques contra países vecinos. También pidió reanudar la cooperación con el OIEA y expresó el respaldo de la Unión Europea a las gestiones diplomáticas para poner fin al conflicto con Estados Unidos.