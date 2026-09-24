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El Consejo Europeo reclama a Irán garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, reclamó al mandatario iraní Masoud Pezeshkian restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y poner fin a los ataques contra países vecinos. También pidió reanudar la cooperación con el OIEA y expresó el respaldo de la Unión Europea a las gestiones diplomáticas para poner fin al conflicto con Estados Unidos.

La UE pide a Irán restablecer la libertad de navegación en el estrecho de OrmuzLa UE pide a Irán restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz
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El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidió a Irán restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y poner fin a los ataques contra países vecinos, durante una reunión con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, celebrada en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

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El encuentro fue calificado por Costa como "franco y sustancial". El funcionario europeo también reclamó a Teherán que retome la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), mientras planteó la disposición de la Unión Europea a respaldar los esfuerzos diplomáticos destinados a poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Pedido europeo por la navegación en Ormuz

El estrecho de Ormuz constituye uno de los principales puntos de tensión en el conflicto debido a su importancia para el transporte marítimo internacional. La interrupción o limitación del tránsito por esa vía afecta especialmente al movimiento de hidrocarburos y tiene impacto sobre los mercados energéticos.

FILE PHOTO: A drone view shows vessels near the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, August 28, 2026. REUTERS/Stringer/File PhotoOrmuz, en el centro de la presión diplomática europea sobre Irán

Costa planteó ante Pezeshkian la necesidad de garantizar nuevamente la libertad de navegación y de detener los ataques contra países de la región. El presidente del Consejo Europeo sostuvo además que el diálogo es la vía para avanzar hacia una solución diplomática y una paz duradera.

La reunión se produjo durante la 81ª Asamblea General de la ONU, donde Costa mantiene una agenda de encuentros y actividades diplomáticas.

La UE ofrece respaldo a las gestiones diplomáticas

Además de abordar la situación en Ormuz, Costa manifestó que la Unión Europea está dispuesta a apoyar los esfuerzos diplomáticos actualmente en marcha para buscar una salida al conflicto entre Washington y Teherán.

El planteo europeo incluye también la reanudación de la cooperación de Irán con el OIEA, en un contexto marcado por las tensiones en torno al programa nuclear iraní.

Un conflicto que mantiene la presión sobre la región

Según el reporte de DW, la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada el 28 de febrero, se aproxima a los siete meses y ha estado acompañada por ataques y restricciones que afectan a distintos países de Medio Oriente y al transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Vessels near the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, August 6, 2026. REUTERS/StringerOrmuz, en el centro de la presión diplomática europea sobre Irán

La situación en esa vía marítima se convirtió en uno de los principales focos de tensión del conflicto. Las dificultades para el tránsito de embarcaciones también generaron repercusiones sobre el precio de los combustibles y aumentaron la preocupación internacional por la estabilidad del suministro energético.

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En este escenario, el encuentro entre Costa y Pezeshkian sumó un nuevo contacto diplomático de alto nivel, mientras la Unión Europea busca respaldar las gestiones orientadas a reducir las tensiones y recuperar la circulación marítima en la región.

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