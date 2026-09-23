El presidente estadounidense, Donald Trump, invitó al líder del régimen ruso, Vladimir Putin, a asistir a la cumbre del G20 en Miami en diciembre, informó este miércoles (23.09.2026) el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio.
Trump invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami
“Para resolver los problemas, tienes que reunirte con las personas con las que no estás de acuerdo”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
La invitación llega cuando Washington busca un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, mientras Trump insiste en que trabaja con ambas partes para detener la guerra.
"Para resolver los problemas, tienes que reunirte con las personas con las que no estás de acuerdo o con las personas con las que podrías tener algunas cuestiones, así que hemos invitado al presidente Putin al G20", dijo Rubio a periodistas en Nueva York.
"Creemos que es una oportunidad para que dialogue no solo con el presidente (Trump), sino también con otros líderes mundiales. Esperamos que sea una invitación que acepte", afirmó Rubio.
La postura inflexible de Moscú
El secretario de Estado estadounidense habló poco después de su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, en un hotel al margen de la Asamblea General de la ONU. Lavrov había declarado ante el Consejo de Seguridad que Moscú no pondría fin a su guerra de más de cuatro años contra Ucrania.
"No vamos a hacer una pausa en nuestra operación militar especial", afirmó Lavrov.
¿Se verán en China?
Rubio también alentó a Moscú y Kiev a alcanzar una tregua en los ataques contra instalaciones de energía, que podría sentar las bases para un futuro alto al fuego.
Y agregó que una de las preocupaciones de Estados Unidos es que la guerra entre Rusia y Ucrania pueda extenderse a otros países mediante ataques híbridos, actos de sabotaje o incluso incidentes accidentales que desemboquen en un enfrentamiento directo.
Debido a que Putin prevé asistir al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se celebrará en noviembre en China, ese esperado encuentro con Donald Trump podría tener lugar antes de la cumbre del G20. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia han hablado por teléfono en varias ocasiones, pero la última vez que se reunieron fue en 2025.