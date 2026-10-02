La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una nueva opción para que las personas puedan recibir de manera digital las comunicaciones vinculadas con el organismo. Desde ahora, quienes tengan 16 años o más pueden constituir voluntariamente el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, un espacio destinado a recibir notificaciones, resoluciones, citaciones y comunicados.
Domicilio electrónico de ANSES: cómo registrarlo para recibir notificaciones desde la web o la app
Las personas mayores de 16 años pueden constituir de manera voluntaria un domicilio electrónico para recibir notificaciones, resoluciones, citaciones y comunicados de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El trámite se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
La medida forma parte del proceso de digitalización que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano junto con el Gobierno nacional. Una vez constituido, el domicilio electrónico permitirá consultar las comunicaciones de manera segura y personalizada desde la sección “Mi Buzón” de mi ANSES.
El trámite puede realizarse tanto desde el sitio web de ANSES como desde la aplicación oficial para celulares y requiere contar con un correo electrónico personal que haya sido validado y verificado.
Cómo constituir el domicilio electrónico de ANSES
Para realizar el trámite, las personas interesadas deben ingresar a mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro de la plataforma, deberán seguir estos pasos:
Ingresar a “Domicilio y datos de contacto”.
Seleccionar la opción “Domicilio electrónico”.
Registrar o confirmar un correo electrónico que cumpla con los requisitos establecidos.
Aceptar la constitución del domicilio electrónico.
El procedimiento también puede realizarse desde la aplicación mi ANSES, disponible para dispositivos móviles.
ANSES establece que el correo electrónico utilizado debe ser único, personal, validado y verificado. Por este motivo, es importante revisar que la dirección declarada sea de uso habitual y que la persona pueda acceder a ella.
Qué se podrá recibir en “Mi Buzón”
Una vez constituido el domicilio electrónico, las personas podrán recibir allí diferentes comunicaciones vinculadas con ANSES.
Entre ellas se encuentran notificaciones, resoluciones, citaciones y comunicados del organismo. De esta manera, la información estará disponible de forma digital dentro de la cuenta personal de cada usuario.
El objetivo de esta herramienta es facilitar el acceso a las comunicaciones oficiales y avanzar en la digitalización de los trámites y gestiones de la Seguridad Social.
Una decisión que no puede modificarse
ANSES advierte que la elección del domicilio electrónico tiene carácter definitivo. La constitución se hace efectiva desde el momento en que es aceptada.
Por eso, antes de completar el trámite es importante verificar que el correo electrónico declarado sea correcto, personal y de uso habitual.
La posibilidad está disponible para personas mayores de 16 años y la adhesión es voluntaria.
Para acceder directamente a mi ANSES, se debe ingresar al sitio oficial del organismo o utilizar la aplicación oficial. También se puede consultar la información específica sobre el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social en los canales oficiales de ANSES.