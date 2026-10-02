Servicios

Domicilio electrónico de ANSES: cómo registrarlo para recibir notificaciones desde la web o la app

Las personas mayores de 16 años pueden constituir de manera voluntaria un domicilio electrónico para recibir notificaciones, resoluciones, citaciones y comunicados de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El trámite se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social.