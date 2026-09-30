La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026.
ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 según la terminación del DNI
El organismo dio a conocer las fechas de pago para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, AUH, asignaciones familiares, embarazo, maternidad y desempleo. Consultá el calendario completo según la terminación del DNI.
Las fechas están organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y alcanzan a jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único y Prestación por Desempleo.
Los primeros pagos del mes comenzarán el 8 de octubre, mientras que el cronograma se extenderá durante las semanas siguientes. En algunos casos, como las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, el período de cobro se prolongará hasta noviembre.
Jubilaciones y pensiones: cuándo cobro en octubre
Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el haber mínimo comenzarán a cobrar el 8 de octubre. El cronograma se distribuye de acuerdo con la terminación del DNI.
DNI terminados en 0: 8 de octubre.
DNI terminados en 1: 9 de octubre.
DNI terminados en 2: 13 de octubre.
DNI terminados en 3: 14 de octubre.
DNI terminados en 4: 15 de octubre.
DNI terminados en 5: 16 de octubre.
DNI terminados en 6: 19 de octubre.
DNI terminados en 7: 20 de octubre.
DNI terminados en 8: 21 de octubre.
DNI terminados en 9: 22 de octubre.
Para quienes reciben jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, las fechas son posteriores y se agrupan de a dos terminaciones de DNI:
DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.
De esta manera, el cronograma de jubilaciones y pensiones se extiende desde el 8 hasta el 29 de octubre, según el monto del haber y la terminación del documento.
AUH, asignaciones y Pensiones No Contributivas
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo tendrán un calendario similar al de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo.
Las fechas son:
DNI terminados en 0: 8 de octubre.
DNI terminados en 1: 9 de octubre.
DNI terminados en 2: 13 de octubre.
DNI terminados en 3: 14 de octubre.
DNI terminados en 4: 15 de octubre.
DNI terminados en 5: 16 de octubre.
DNI terminados en 6: 19 de octubre.
DNI terminados en 7: 20 de octubre.
DNI terminados en 8: 21 de octubre.
DNI terminados en 9: 22 de octubre.
Para la Asignación por Embarazo, el calendario comienza el 9 de octubre:
DNI terminados en 0: 9 de octubre.
DNI terminados en 1: 13 de octubre.
DNI terminados en 2: 14 de octubre.
DNI terminados en 3: 15 de octubre.
DNI terminados en 4: 16 de octubre.
DNI terminados en 5: 19 de octubre.
DNI terminados en 6: 20 de octubre.
DNI terminados en 7: 21 de octubre.
DNI terminados en 8: 22 de octubre.
DNI terminados en 9: 23 de octubre.
En el caso de la Asignación por Prenatal, ANSES estableció las siguientes fechas:
DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre.
La Asignación por Maternidad tendrá un período de pago más extenso: podrán cobrarla titulares de todas las terminaciones de DNI desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre.
Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a cobrar también el 8 de octubre. El cronograma es el siguiente:
DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre.
En tanto, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.
Asignaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo
El calendario también contempla las asignaciones correspondientes a situaciones específicas, como matrimonio, nacimiento y adopción.
Para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), ANSES estableció que podrán cobrar los titulares de todas las terminaciones de DNI entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre.
Por otra parte, la Prestación por Desempleo comenzará a pagarse el 22 de octubre y tendrá el siguiente cronograma:
DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre.
Calendario de ANSES de octubre: las fechas clave
Para consultar rápidamente los principales inicios de pago, el cronograma de octubre queda ordenado de la siguiente manera:
8 de octubre: comienzan las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, AUH, Asignación Familiar por Hijo y Pensiones No Contributivas.
9 de octubre: comienza el pago de la Asignación por Embarazo y de las Asignaciones de Pago Único.
13 de octubre: continúa el calendario de jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones familiares, embarazo y PNC.
14 de octubre: comienza el período de pago de la Asignación por Maternidad y continúa el cronograma de otras prestaciones.
22 de octubre: finaliza el calendario de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo y comienza el pago de la Prestación por Desempleo.
23 de octubre: comienzan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo.
29 de octubre: finaliza el calendario de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo.
10 de noviembre: finalizan los períodos establecidos para la Asignación por Maternidad, las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
Los beneficiarios pueden consultar su fecha particular de cobro a través de los canales oficiales de ANSES. Para evitar confusiones, es importante revisar tanto la prestación correspondiente como la terminación del DNI, ya que las fechas no son iguales para todos los beneficios.