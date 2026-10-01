Día Internacional de las Personas de Edad

A la edad de la jubilación, uno de cada cinco argentinos sigue trabajando o buscando empleo

El INDEC ubicó en 20,6% la actividad de quienes alcanzaron la edad de retiro, el máximo de la serie. Mientras, la cobertura previsional alcanza al 90%, pero se apoya fuertemente en las moratorias, especialmente entre las mujeres, mecanismo que fue retirado.